Depois das piadas de 50 Cent, a mamãe Daphne Joy o acusa de estupro e agressão sexual

EUnos documentos judiciais de US$ 30 milhões contra o rapper P. Diddy, o nome de Dafne Alegria aparece como uma suposta trabalhadora do sexo que recebia dele pagamentos mensais. Ela é 50 centavos mamãe bebê e ela não aceita Jomes às custas dela. Curtis Jackson decidiu reagir a esses documentos judiciais brincando sobre o suposto trabalho sexual de sua mãe. Mas Dafne Alegria estava pronto para contra-atacar e fez algumas acusações legais sérias contra 50 Cent. Pelo Instagram, Joy fez graves acusações que provocaram resposta de 50 centavos advogado.

50 Cent trollando hilariantemente seu filho por causa de comentários sobre pensão alimentícia

Alegria escreveu: “Vamos colocar o foco real em suas verdadeiras ações malignas de me estuprar e abusar fisicamente de mim. Você não é mais meu opressor e meu Deus cuidará de você a partir de agora. Você danificou permanentemente a última esperança que eu tinha para você como um pai para preservar nossa família com essas últimas e últimas falsas alegações feitas contra mim. Você partiu nossos corações pela última e última vez. Tudo é uma piada para você até que nossa segurança seja comprometida, o que está acontecendo agora. Você está causando sérios danos destruição, frenesi e caos na vida das pessoas. Como você se sentiria se Pai aquele estava algemado? Por nada. Nós nos mudamos para Nova York para lhe dar a oportunidade de ser pai de seu filho e você o viu 10 vezes nos 2 anos em que moramos a 1,6 km de você. Estou cansado de defender e proteger uma imagem do nosso filho que você nunca conquistou.”

Como 50 Cent respondeu a essas acusações?

Você precisa ter em mente que em meio a todas as acusações contra P. Diddy, foi 50 Cent quem liderou o ataque com as acusações e trolling contra ele. Imediatamente depois Daphne Joy acusações, 50 centavos entrei em contato com o pessoal da Pessoas e disse: “As alegações perturbadoras nas alegações juramentadas apresentadas recentemente em um processo judicial relacionado a Daphne Joy, a mãe do meu filho de doze anos, exigiram que eu tomasse todas as ações legais necessárias para proteger meu filho, Sire. A mais recente falsa e as acusações infundadas de Daphne Joy são claramente uma resposta à minha decisão de buscar a custódia exclusiva de meu filho. Meu filho, Sire, é minha principal prioridade e mantê-lo em um ambiente seguro é meu único foco neste momento.