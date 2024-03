Derek Chisora ​​classifica Jake Paul x Mike Tyson como uma “piada de merda”

Jake Pauloo anúncio de que ele lutará contra o lendário Iron Mike Tyson teve uma recepção mista, com muitos questionando a decisão de lutar contra alguém de 57 anos, e Derek Chisoraque disputou o cinturão WBC em 2022, também não é fã das regras da luta.

O evento será transmitido via Netflix e espera-se que gere muito dinheiro para Paulo, Tyson e o serviço de cinema e televisão quando a Most Valuable Promotions anunciou a luta para julho de 2024, embora as regras e se se trata de uma luta profissional ou de exibição não sejam divulgadas.

Dana White não está feliz com a luta entre Jake Paul e Mike TysonTwitter

No entanto, Chisora afirma que conhece as regras e as criticou por não fazerem justiça ao esporte ao questionar a validade da competição.

“Eu sei com certeza que eles estão usando luvas de 250 gramas e protetores de cabeça – se não me engano”, Chisora disse à Rádio Rahim. “Acho que sim. Então, estamos assistindo a uma partida de sparring.

“É uma piada. Você acha que estou pagando para assistir isso?”

Quando foi a última luta de Mike Tyson?

Tyson não luta desde sua exibição em 2020 com Roy Jones Jr., que acumulou números massivos de pay-per-view. Retornando ao ringue pela primeira vez desde 2005 TysonO status de lendário de é indiscutível, tendo se tornado o mais jovem campeão dos pesos pesados ​​com apenas 20 anos e 150 dias de idade, dominando os adversários ao longo de sua carreira.

Mas recentemente ele também foi flagrado precisando de uma bengala para ajudar em sua mobilidade, enquanto também teve que mancar pela pequena distância de um carro até o saguão de um prédio, sugerindo que, aos 57 anos, ele pode não ser capaz de uma luta profissional.

Enquanto isso Paulorecentemente nocauteado Ryan Bourland e ele enfrentou uma série de oponentes notáveis, incluindo luminares do UFC Nate Diaz, Tyron Woodley, Anderson Silva e Ben Askren. Sua única derrota veio do talento britânico Fúria de Tommycaindo em pontos.