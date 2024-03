Derivan formaliza sua filiação no PV e confirma apoio ao grupo de Ronaldo Lopes

Derivan Thomaz será um grande puxador de votos para o partido aliado ao atual prefeito

No contexto da janela partidária eleitoral, que permanece aberta até o próximo dia 05 de abril, o cenário político municipal recebe uma nova atualização com a confirmação de que o Vereador Derivan Thomaz passa a integrar o quadro do Partido Verde (PV). Esta mudança ocorre em um momento estratégico, visando fortalecer a campanha de reeleição liderada por Ronaldo Lopes em Penedo.

Derivan Thomaz, cuja trajetória política foi marcada por um expressivo desempenho nas urnas na última eleição, com 1.113 votos – o posicionando como o segundo vereador mais votado no município – oficializou sua filiação ao PV nesta quarta-feira, 27. Anteriormente vinculado ao partido Republicanos, o vereador é reconhecido por sua capacidade de mobilização e é considerado um valioso articulador de votos para a coalizão aliada ao atual prefeito.

Esta aliança reitera o compromisso de Derivan Thomaz com o desenvolvimento e a prosperidade de Penedo, reforçando sua posição como uma liderança política de destaque no cenário local.