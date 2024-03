Derrick Lewis vs. Rodrigo Nascimento announced as UFC St. Louis headliner

A volta do UFC a St. Louis tem luta principal de pesos pesados.

A promoção anunciou neste sábado que Derrick Lewis enfrentará Rodrigo Nascimento na luta principal do UFC St. Louis, que acontece no dia 11 de maio, no Enterprise Center.

Lewis (27-12, 1 NC) entra na luta tendo perdido quatro de suas últimas cinco lutas. Ele tentará se recuperar da derrota por decisão desigual para Jailton Almeida, sofrida no UFC São Paulo, em novembro.

Antes disso, “The Black Beast” entregou uma das finalizações mais loucas de 2023 ao derrotar Marcos Rogério de Lima no UFC 291, em julho passado, em Salt Lake City.

Nascimento (11-1, 1 NC) compete em sua primeira luta principal do UFC depois de obter três vitórias consecutivas por decisão – decisão dividida acena com a cabeça sobre Tanner Boser e Ilir Latifi, além de uma decisão unânime sobre Don’Tale Mayes em sua luta mais recente em novembro passado .

O lutador de 31 anos detém o recorde de 4-1 no UFC, com 1 no-contest em suas seis lutas promocionais.