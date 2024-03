Assista aos destaques completos do vídeo da luta de Jake Paul x Ryan Bourland do confronto do co-evento principal na noite de domingo, cortesia de vários meios de comunicação.

Paul x Bourland aconteceu em 2 de março no Coliseo de Puerto Rico em San Juan, Porto Rico. Jake Paul (9-1) e Ryan Bourland (17-3) se enfrentaram no confronto do co-evento principal. A luta foi ao ar ao vivo no DAZN.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Ryan x Bourland, confira o blog ao vivo abaixo do MMA Fighting.

Bem, Jake Paul não poderia estar mais relaxado. Ele nos dá o pontapé inicial recitando citações de Ricky Bobby com um falso sotaque sulista. Acho que ele não respeita muito as habilidades deste homem. Jermaine Paul é o cantor do Hino Nacional desta noite – e o microfone não funciona na primeira metade. Adorável começo. E aí vem Ryan Bourland. Talvez eu esteja apenas projetando, mas este homem não parece confiante. E aí vem Paul, vestido com trajes completos de galo. “El Gallo de Dorado”, de fato. Esse público porto-riquenho adora.

Rodada 1: O árbitro Luis Pabon é o nosso terceiro homem no ringue. Bourland pode não ter o físico de um Adônis, mas está entusiasmado. Eles os retocam e partimos. Paul desfere uma série de golpes, dividindo a guarda de Bourland. Jab no corpo por Paul. Combo de três peças de Paul. Ele já está sentado nessas fotos. Paul volta para o corpo e então joga a cabeça de Bourland para trás com um golpe duplo. Enorme mão direita se conecta para Paul! Paul fervilha de socos! Bourland está gravemente ferido! Paul descarrega contra as cordas! Paul dispara mais tiros no corpo e depois acerta Bourland no queixo! Paul está dando uma surra nele! Isto está acabado. Totalmente o sobrecarregou.