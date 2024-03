Detetives de Taylor Swift e Travis Kelce suspeitam de fuga nas Bahamas, Joe Vacay Repita?

O negócio é o seguinte… apesar de seus melhores esforços, as pessoas ainda estão rastreando os jatos particulares de Taylor – ou tentando de qualquer maneira – e um grupo em particular pensa que tem seu último voo marcado… especificamente, para uma viagem até a ilha de Eleuthera nas Bahamas.

Este grupo de pessoas que rastreiam jatos sugere que ela pode ter estado em um voo no domingo de Los Angeles para North Eleuthera – e a razão pela qual eles podem estar no caminho certo… algumas supostas fotos de T-Swift e TK apareceram online na segunda-feira, e isso parece mostrá-los em um cenário tropical.

Mais precisamente, as fotos publicadas por Deuxmoi parecem mostrar Taylor e Travis caminhando ao longo de uma doca – embora a publicação não ofereça detalhes sobre onde isso pode estar.

Felizmente para nós, fizemos algumas escavações – e achamos que descobrimos … porque a doca em que eles estão se parece muito com aquela que fica a apenas um pulo da ilha principal de Eleuthera. .ou seja, um apresentado no Valentines Resort & Marina em Harbour Island.

Dê uma olhada por si mesmo – é difícil dizer com certeza… mas à primeira vista, algumas das características parecem se alinhar na aparência. Então, sim, é possível que seja aqui que eles estão.

Se for verdade – e não temos 100% de certeza neste momento, embora haja sinais de que possa ser – então isso é realmente interessante… porque Taylor passou férias com seu ex, Joe Alwyn, em Eleuthera também era uma vez. Na verdade, parece que ela pode estar fazendo a mesma coisa.