Diane Warren diz que a 16ª indicação ao Oscar de melhor música lhe garantirá a vitória

Diana Warren perdeu novamente no Oscar este ano – uma tradição de anos que ela diz que vai quebrar no próximo ano com sua próxima indicação de Melhor Canção… o que nos deixa muito curiosos.

Encontramos a lendária compositora na segunda-feira no LAX – isso depois que ela foi excluída da cerimônia de domingo mais uma vez por sua música “The Fire Inside” apresentada em “Flamin ‘Hot”. Nada de novo aí… Diane continua se ferrando no Oscar, impressionantes 15 vezes, veja bem.

Você pode dizer que DW não está deixando isso afetar ela… porque ela é uma boa esportista, e mais importante – ela também está bastante confiante, dizendo ao nosso fotógrafo que ela acha que sua 16ª indicação verá o ouro.

Confira… Diane diz que já fez outro sucesso na culinária e acredita que também estará de volta no Oscar do próximo ano. Só que desta vez ela acha que vai conseguir subir no palco!

Meio que nos faz pensar que tipo de banger ela tem esperando nos bastidores… Diane já tem muitas músicas ótimas em seu currículo. Na verdade, nosso cinegrafista escolheu seus favoritos.

Caso você tenha esquecido… Diane escreveu algumas das canções mais icônicas ouvidas no cinema, provavelmente de todos os tempos.

Apenas alguns que nossa fotógrafa achou que poderiam estar entre os melhores … “Não quero perder nada”, “Porque você me amou”, “Til It Happens to You” e “Nothing’s Gonna Stop Us Now”.