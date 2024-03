Diddy visto conversando com agentes federais no aeroporto enquanto associado é preso

Diddy esteve cara a cara com agentes federais na segunda-feira quando eles interceptaram seu avião… e o TMZ agora tem uma foto mostrando a interação… isso quando seu associado foi levado sob custódia.

Confira a foto que mostra o magnata do rap vestindo uma camiseta branca e calça azul enquanto a polícia o cerca e o resto de sua comitiva.

Obtivemos outra foto que mostra o mesmo bando de pessoas na pista. Você não vê Diddy nesta cena em particular – assim como a outra foto obtivemos exatamente essa cena, só que de um ângulo diferente – mas BP está ali mais uma vez, com um inconfundível suéter azul.

TMZ. com

Como informamos… Paul foi citado em Rodney Jones ‘explosivo processo contra Diddy – que alega que o jovem trabalhava como “mula” para seu ex-chefe, traficando drogas e armas de fogo. O processo inclui fotos de Paul saindo com Diddy.

Diddy negou todas as alegações de Rodney.

Vale a pena notar… Diddy não foi preso ou acusado neste momento, mas como você sabe, os federais invadiu sua casa em Los Angeles e Miami em busca de provas incriminatórias. As casas ficaram viradas de cabeça para baixo, com documentos espalhados e outros itens jogados no chão.