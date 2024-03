Diddy visto em vídeo andando pelo aeroporto de Miami após incursões em ambas as casas

TMZ. com

TMZ tem o primeiro vídeo de Diddy depois que suas casas foram invadidas pelos federais na segunda-feira – e em vez de estar algemado e no chão… o cara estava apenas andando por aí.

Confira esta filmagem que obtivemos, que filmamos por volta das 15h (horário do Pacífico) de segunda-feira – algumas horas depois do ataques em sua casa começou – no Aeroporto Executivo Miami-Opa Locka … onde testemunhas oculares nos disseram que Diddy e algumas outras pessoas foram paradas pelos federais.