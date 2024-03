Diego Sanchez desabafa sobre o ‘perigoso e instável’ Josh Fabia: ‘Esta é a verdadeira loucura do nível de Charlie Manson’

O membro do Hall da Fama do UFC, Diego Sanchez, disse que está reagindo depois de ser vítima de seu ex-técnico, Josh Fabia.

Em um vídeo do Instagram divulgado na sexta-feira, Sanchez acusou Fabia de anos de abuso, alegando que o guru da autoconsciência o fez temer pela segurança dele e de sua família quando seu relacionamento profissional e pessoal terminou.

Sanchez também afirmou ter entrado com uma ordem de restrição contra Fabia, que ele alegou ser um “assassino treinado”, “ex-assassino” e “ex-trabalhador contratado dos cartéis”. Uma busca do MMA Fighting em registros judiciais no Novo México não revelou tal ordem.

“Nos últimos 2 anos, tenho fugido de uma experiência muito traumática”, disse Sanchez no vídeo. “Sabe, as palavras não conseguem nem explicar o quão traumatizante isso foi. Envolve um homem muito malvado que me manipulou, chantageou, me extorquiu e acabou por acabar com a minha carreira no UFC. Tenho lidado com esse psicopata há, merda, já se passaram três, quatro anos. Eu paguei a ele. Paguei-lhe dinheiro para sair da minha vida, porque a situação se tornou tão volátil, e tão maligna e sombria, que não havia outra opção. Ou ele iria me matar ou eu teria que matá-lo.”

Sanchez encerrou seu relacionamento como treinador com Fabia em maio de 2021, um mês após sua dramática saída do UFC. O vencedor do “The Ultimate Fighter 1” foi retirado de uma luta com o ex-companheiro de equipe Donald Cerrone no UFC Vegas 26 após buscar registros médicos de sua carreira no UFC para documentar os “efeitos de longo prazo de… ser um lutador do UFC”, o que levou a promoção exigia que ele certificasse que não sofria de nenhuma complicação de saúde, incluindo problemas cerebrais.

Posteriormente, Fabia criticou Sanchez após a separação, alegando que ele foi aproveitado como treinador e parceiro de negócios.

Recentemente, Sanchez republicou um vídeo que parece mostrar Fabia rompendo seu relacionamento comercial ao ordenar um pagamento de seis dígitos ao ex-lutador do UFC.

No vídeo postado na sexta-feira, Sanchez confirmou que pagou à “psicopata” Fabia para “sair da minha vida, porque a situação havia se tornado tão volátil, e tão maligna e sombria, que não havia outra opção. Ou ele iria me matar ou eu teria que matá-lo.”

Sanchez disse que optou por não retaliar fisicamente contra Fabia porque temia ser mandado para a prisão e sentir falta da infância de sua filha.

“Todo mundo quer me dizer: ‘Por que você simplesmente não quebrou o pescoço dele, por que você simplesmente não esmagou esse cara? Se eu fosse você, teria simplesmente quebrado ele’”, disse Sanchez. “Sim, eu adoraria fazer isso, mas estou lidando com um psicopata sociopata muito instável, mentalmente instável, ou seja, basicamente, a melhor maneira que eu poderia dizer, você está lidando com um tipo de Charlie Manson. de espírito, onde ele está tão longe que o torna instável e perigoso.

“E a manipulação que foi feita… para mim também foi que ele é um ex-assassino treinado, um ex-assassino, um ex-trabalhador contratado dos cartéis, e há tanta escuridão sobre esse cara que isso me colocou um estado de medo de que eu estivesse preocupado com a segurança não apenas da minha vida, mas também da minha filha, da minha mãe e até da mãe da minha filha também.”

Sanchez afirmou que durante seu relacionamento profissional foi chantageado por Fabia e posteriormente abandonado quando suas finanças não estavam à altura das do guru e treinador.

Ele disse que enfrentar Fábia depois de todo esse tempo é necessário para que ele siga em frente na vida e na carreira.

“Cara, perdi o sono por causa disso”, disse ele. “Passei inúmeras noites sem descanso, dormindo de manhã para me sentir seguro, porque existe um verdadeiro psicopata por aí que me quer morto, que acredita em sua mente que eu fui a fonte da ruína de sua vida, quando no final das contas, isso homem entrou na minha vida e fez o oposto. Ele arruinou o meu. Mas, na opinião dele, arruinei sua reputação. Eu arruinei a empresa dele. E não fui eu que tive a ganância no coração. Ele tinha ganância em seu coração.”

“Quando ele descobriu que eu não tinha tanto dinheiro quanto ele pensava, ele enlouqueceu, implementou a escravidão em mim, me colocou em algumas das mais duras condições de tortura que as pessoas nem conseguiam acreditar. Esta é uma verdadeira loucura ao nível de Charlie Manson. Por amor à minha filha, à minha mãe e à minha família, fui colocado nessas situações e forçado a cumprir tudo o que ele disse e fez.”

Sanchez incluiu um apelo a potenciais promotores para outra luta de MMA, MMA com os nós dos dedos nus ou boxe com os nós dos dedos nus; ele competiu mais recentemente pelo Bare Knuckle Fighting Championship, onde enfrentou o ex-campeão de boxe Austin Trout e perdeu uma decisão sangrenta em fevereiro de 2023.