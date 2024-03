Djokovic vence no retorno a Indian Wells após ausência de 5 anos

Novak Djokovic fez um retorno vitorioso ao deserto, derrotando Aleksandar Vukic por 6-2, 5-7, 6-3 no sábado em sua primeira partida no BNP Paribas Open em cinco anos.

As 24 vezes Grand Slam campeão de simples juntou-se Rafael Nadal como os únicos jogadores a vencer 400 partidas em eventos da série ATP Masters 1000. O melhor colocado Djokovic é pentacampeão em Indian Wells, empatado com Roger Federer a maioria por um homem, mas não jogava no evento desde 2019.

“Cinco anos é muito tempo para um tenista profissional, mas ao mesmo tempo jogar aqui pela última vez em 2019 pareceu ontem”, disse Djokovic. “Eu me conectei com a multidão e com todos que não via há cinco anos muito rapidamente”

Coco Gauff e Aryna Sabalenka também venceram – por pouco – se recuperando para vencer suas partidas de abertura no desempate do terceiro set.

Gauff afiado Clara Burel 2-6, 6-3, 7-6 (4). A campeã feminina do Aberto dos Estados Unidos perdia por 4 a 0 e depois por 5 a 2 no terceiro set, deixando-a a um jogo de se tornar a segunda maior derrota americana de Burel neste ano. O jogador francês classificado em 47º lugar venceu o 5º lugar Jéssica Pegula na segunda rodada do Aberto da Austrália.

Sabalenka, bicampeã do Aberto da Austrália que perdeu para Gauff na final em Prados Fluorescentesdisputou quatro match points antes de derrotar o americano Peyton Stearns por 6-7 (2), 6-2, 7-6 (6).

A segunda colocada enfrentará Emma Raducanu, campeã feminina do Aberto dos Estados Unidos de 2021, que chegou à terceira rodada quando Dayana Yastremska, número 30, teve que se aposentar após Raducanu ter assumido uma vantagem de 4 a 0.

O terceiro colocado Gauff avançou para enfrentar Lúcia Bronzetti na terceira rodada. O italiano derrubou o número 32 Anhelina Kalinina 6-3, 6-4.

Mas Pegula foi eliminado novamente no segundo turno no sábado, com Anna Blinkova da Rússia vencendo-a por 6-2, 3-6, 6-3.

Naomi Osaka nocauteou outra jogadora cabeça-de-chave, eliminando a número 14 Liudmila Samsonova da Rússia por 7-5, 6-3. A tetracampeã do Grand Slam que voltou às competições este ano após dar à luz conquistou o título do BNP Paribas 2018. Em seguida, ela enfrentará a número 24 Elise Mertens.

A número 27 Victoria Azarenka, que venceu o evento duas vezes, foi derrotada pela americana Caroline Dolehide por 7-5, 2-6, 6-3.

Djokovic evitou uma reviravolta ao se afastar de Vukic, número 69 do ranking, no terceiro set de sua primeira partida desde que caiu para Jannik Sinner nas semifinais do Aberto da Austrália.

Djokovic conquistou títulos do Masters 1000 no ano passado em Cincinnati e Paris, mas não pôde jogar nos dois primeiros do ano em Indian Wells e Miami, ainda impedido na época de viajar aos EUA por ser estrangeiro não vacinado contra COVID-19.

Ele venceu no deserto em 2008 e 2011, depois três vezes consecutivas em 2014-16. O sérvio de 36 anos tem 400-86 em eventos ATP Masters 1000. Nadal, que desistiu pouco antes do evento, soma 406 vitórias nos nove torneios de nível abaixo dos Grand Slams.

Nas últimas partidas, Daniil Medvedev, quarto colocado, venceu Roberto Carballes Baena 6-2, 6-3 e Gael Monfils superou o oitavo colocado Hubert Hurkacz 6-0, 7-6 (5), 6-2,

Nº 12 Taylor Fritz e o nº 28 Cam Norrie, ambos ex-campeões em Indian Wells, passaram para a terceira rodada junto com o nº 13 Grigor Dmitrov. Nº 14 Ugo Humberto e nº 21 Adriano Mannarino ambos avançaram, enquanto Arthur Fils, outro francês, derrubou o número 23 Alexandre Davidovich Ganhe 6-3, 6-4.