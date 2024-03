Documentário vitalício de Wendy Williams supera as classificações de documentos de Gypsy Rose

De acordo com a rede … ‘Onde está Wendy Williams?’ da Lifetime? teve em média 1,2 milhão de visualizações na categoria “ao vivo + três dias depois” – o que significa que as pessoas mal podiam esperar para assistir às impressionantes séries de documentários na televisão.

No que diz respeito a quem assistiu ao programa ao vivo, ou no mesmo dia … Williams se destaca dos demais, superando ligeiramente os números de audiência apresentados por “As Confissões da Prisão de Gypsy Rose Blanchard” em janeiro. que estabeleceu um recorde na época com uma média de 1,1 milhão de telespectadores por noite ao longo de 6 noites.