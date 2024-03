Doja Cat critica os fãs por compararem seu cabelo com o púbico

Gato Doja está batendo de frente com seus fãs mais uma vez… desta vez deixando seus seguidores furiosos por compararem seu cabelo natural com o púbico.

A cantora lançou uma nova capa de seu single, “Masc”, no Instagram na sexta-feira, que apresentava uma foto aproximada de seus cachos loiros e justos. Mas não demorou muito para que a seção de comentários tomasse um rumo negativo… resultando na DC desativando os comentários no upload.

Doja também acessou o IG Live para responder às duras críticas. Uma Doja claramente irritada pediu a seus seguidores que parassem de comparar o penteado com “ovelhas, púbis, carpete e pipoca”.

De qualquer forma, esta não é a primeira vez que Doja entra em conflito com seus seguidores online. Houve vários casos dela entrando em conflito com sua base de fãs … mas neste caso, parece que as pessoas estão vindo em sua defesa.