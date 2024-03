Dolphins prontos para uma chamada surpresa para Christian Wilkins enquanto a estrela da NFL se aproxima da agência gratuita

Tele Golfinhos de Miami não se espera que franqueie seu tackle defensivo Christian Wilkinssegundo relatos.

O período de agência gratuita está se aproximando com vários nomes de estrelas em disputa, e Wilkins poderia ser uma das adições surpresa ao grupo, já que ele é visto como tendo mais probabilidade de sair do que ficar com o Franquia AFC Leste.

Christian Wilkins supostamente agarra Josh Allen de forma inadequada, Mahomes pode ser o próximo

O jogador de 28 anos vem de uma ótima temporada e sem dúvida a melhor campanha de seus cinco anos de carreira, depois de estrelar pelos Dolphins na chegada aos playoffs. Ele registrou um recorde pessoal de 23 rebatidas de quarterback e nove sacks.

Wilkins também provou que é um membro confiável do elenco, disputando todos os 51 jogos do time nas últimas três temporadas.

Mas um relatório da ESPN sugere que o Os golfinhos optaram por não marcar Wilkins antes do prazo de 5 de março. Cada time da NFL tem uma etiqueta para usar quando quiser, mas os Dolphins podem ter outras prioridades.

Os primeiros indícios sugeriam que eles tentariam mantê-lo longe do mercado de agência gratuita marcando-o, o que significa que ele receberia um contrato de um ano com salário médio para sua posição, que seria de cerca de US$ 22,5 milhões.

Por que Christian Wilkins poderia deixar os Dolphins

A escolha anterior da primeira rodada nunca foi All-Pro ou Pro Bowler, mas não será uma surpresa se ele estiver em busca de um contrato lucrativo perto do topo do mercado.

Quatro tackles defensivos receberam contratos de quatro anos no valor de pelo menos US$ 87,5 milhões, com o Quinnen Williams dos Jets, Jeffery Simmons dos Titãs, DaRon Payne dos Commanders e Dexter Lawrence dos Giants todos ganhando grandes pagamentos.

Poucos poderiam culpar Wilkins por buscar segurança semelhante, principalmente considerando o risco de lesão que lhe representa devido à fisicalidade de sua atuação na equipe.

Dados do Spotrac.com afirmam que os Dolphins estão US$ 31 milhões acima do teto salarial de US$ 255,4 milhões e precisam atingi-lo até 13 de março, e permitindo Wilkins sair poderia ajudá-los a passar despercebidos.

No entanto, o gerente geral Chris Grier expressou interesse em manter Wilkins na NFL no final de fevereiro.

“Acho que todas as opções estão sobre a mesa para nós”, Grier disse. “Estou apenas sendo muito transparente com isso. Ele ganhou [a contract]. Ele teve uma ótima temporada. Então veremos o que acontece aqui enquanto conversamos nas próximas semanas.”