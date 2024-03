Donald Trump não pode ser desqualificado das votações estaduais, determina a Suprema Corte

Donald Trump permanecerá nas urnas no Colorado para as eleições presidenciais de 2024, e isso vale para todos os outros estados também… algo que a Suprema Corte acabou de deixar gravada em pedra.

Todos os nove juízes decidiram por unanimidade na segunda-feira a favor de DT no seu recurso contra o Estado do Colorado – que tentou expulsá-lo da votação de Novembro… citando a cláusula de insurreição na Constituição e decidindo que ele tinha, de facto, participado na um é janeiro. 6.

O tribunal superior não opinou se isso era verdade ou não… tudo o que decidiram aqui foi que esta questão de destituir funcionários federais do cargo por causa de uma insurreição cabia ao Congresso decidir, e não aos Estados. Em outras palavras, eles disseram que o Colorado interpretou mal a lei.

SCOTUS continua: “A decisão da Suprema Corte do Colorado não pode ser mantida”. Eles continuam dizendo que a decisão do Colorado de desqualificar Trump foi agora revertida, e isso obviamente abrirá um precedente com outros estados que também tentaram fazer isso nos últimos meses.