Ade acordo com o Washington Post, o ex-presidente dos EUA Donald Trump estendeu a mão para Elon Muska figura proeminente por trás da Tesla, SpaceX e Twitter, para avaliar seu interesse em comprando a plataforma de mídia social de Trump, Truth Social.

No entanto, apesar da sua reunião em Palm Beach, onde as discussões sobre este assunto teriam ocorrido juntamente com perguntas sobre o potencial apoio financeiro para Os esforços políticos de Trump,nenhum acordo foi alcançado entre Trump e Musk.

Embora Almíscar expressou publicamente opiniões conservadoras, ele deixou claro que ele não endossa nenhum candidato político. É importante notar que no verão passado, em meio a um processo de fusão, Musk adquiriu o X (antigo Twitter) por 444 bilhões em 2022.

O que Musk disse sobre os relatórios?

Quando questionado pelo The Washington Post sobre sua conversa com Trump sobre Truth Social, Almíscar simplesmente afirmou que tinha nunca estive genuinamente interessado. Grupo de Mídia e Tecnologia de Trump ainda não comentou este assunto.

A respeito de A riqueza de Trump, ele possui um portfólio imobiliário significativo avaliado em US$ 3,1 bilhões, incluindo propriedades em grandes cidades como Nova York e São Francisco. Só em Nova Iorque, Trump detém nove activos imobiliários avaliados em 1,47 mil milhões de dólares, incluindo nomeadamente a Trump Tower e a Sexta Avenida.

Além de Nova York, seus ativos imobiliários somam US$ 630 milhões, espalhados por locais como São Francisco e Las Vegas. Além disso, Trump possui campos de golfe avaliados em US$ 550 milhões, incluindo Mar-a-Lago e Trump National Doral Miami.

Seus negócios de marca geram uma receita de US$ 170 milhões, com ativos líquidos totalizando US$ 140 milhões. Geral, Propriedades pessoais de Trumpabrangendo dinheiro, residências e aeronaves, totalizam US$ 310 milhões em valor.