Donn Davis: Francis Ngannou faz sua estreia no PFL ‘o mais tardar’ em setembro no PPV da Arábia Saudita

Francis Ngannou fará sua estreia na Professional Fighters League em 2024, e isso pode acontecer já no verão, de acordo com o cofundador do PFL, Donn Davis.

Ngannou foi recentemente nocauteado por Anthony Joshua em sua segunda luta de boxe profissional no início deste mês na Arábia Saudita. Depois de levar o campeão linear dos pesos pesados ​​Tyson Fury ao limite em sua estreia no boxe em outubro passado, o futuro no MMA do ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, que assinou com o PFL como agente livre em 2023, era desconhecido, principalmente se ele tinha uma disputa competitiva ou até conseguiu uma vitória sobre Joshua.

Davis estava bem ciente disso e, embora tenha sido difícil ver Ngannou perder, o resultado agora leva Davis a acreditar que o retorno de Ngannou ao MMA acontecerá nos próximos seis meses.

“As pessoas me perguntaram antes da luta [with Joshua] quando fui entrevistado, você sabe, ‘Quem eu acho que vai ganhar? Quem eu gostaria que ganhasse? E obviamente torço por Francisco o tempo todo”, disse Davis no A hora do MMA. “Ele é nosso parceiro e eu realmente [root for him to win his boxing matches]mas ele não teria lutado no MMA até o primeiro trimestre de 2025 [if he won]. Conversamos com ele sobre isso, e eu falei muito sobre isso, que ele teria lutado absolutamente, mas seria no mínimo dezembro, mais provavelmente fevereiro de 2025.

“Então ele estava trancado, mas ele teria seguido em frente [to] lutar contra Fury, como todos dissemos, se ele tivesse vencido essa luta. Então teria demorado [his PFL debut]. Então, estou torcendo pelo Francis o tempo todo, mas agora ele está voltando mais cedo. Será já em julho? Talvez. Será até setembro? Não mais tarde. Mas você verá Francisco agora em 2024, no PFL, contra ‘La Problemo’ [Renan Ferreira] naquela que acredito que será a luta que mais anseio no peso pesado de todo o MMA.”

Ferreira ganhou o direito de receber Ngannou na jaula do PFL após seu nocaute de 21 segundos sobre Ryan Bader na luta principal do card dos campeões PFL vs. Bellator em fevereiro – um desempenho que Davis descreveu como “assustador”.

Embora os detalhes ainda sejam incertos sobre quando acontecerá a primeira luta de Ngannou no PFL, Davis diz que o card contará com outros confrontos atraentes que valerão o preço do ingresso tanto para quem compra o ingresso quanto para quem o encomenda em casa.

“Essa será uma luta pay-per-view”, explicou Davis. “Que [event] também terá Cris Cyborg contra Larissa Pacheco como co-luta principal. Que [card] também terá Cedric Doumbe contra alguém que anunciaremos. Para que [fight card] vai ser grande só por causa de Francisco, mas essa luta [card] terá outros confrontos muito atraentes.

“Esse card da luta acontecerá em Riad, na Arábia Saudita, mas os detalhes em termos do card completo, os detalhes em termos de mês e horário, só anunciaremos por mais dois meses.”