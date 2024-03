Dr. Dre recebe estrela na Calçada da Fama de Hollywood, Snoop Dogg e Eminem se juntam

Dr. Dre foi consagrado na Calçada da Fama de Hollywood esta semana – algo que alguns de seus melhores amigos no mundo da música fizeram questão de comparecer… incluindo Snoop Dogg dar Eminem .

O lendário produtor – que teve uma carreira histórica dentro e fora do hip hop, tendo tocado em tantas facetas do gênero e da indústria musical em geral – teve sua própria estrela cimentada na terça-feira em uma cerimônia incrível que estava lotada com celebridades.