Drake Bell critica estrelas de ‘Ned’s Declassified’ por brincar sobre o abuso da Nickelodeon

Drake Bell está criticando outras estrelas infantis da Nickelodeon por fazerem pouco caso de seu abuso – especificamente, indo atrás da equipe de ‘Ned’s Declassified’ … que parecem encontrar algum humor nisso.

Devon Werkheiser, Lindsey Shaw e outros que trabalhavam em seu antigo programa do Nick estavam gravando um TikTok Live Monday – isso como a segunda metade do documento ‘Quiet on Set’ transmitido no ID – e pareciam estar contando piadas às custas de Drake e outros .



Um dos golpes Devon e companhia. caiu enquanto discutia o documento ‘QOS’ que incluía ele se passando por um tirano, presumivelmente Daniel Schneiderdizendo “dê-me seus buracos”.

Devon reconhece logo em seguida que eles não deveriam brincar sobre o assunto – e o próprio DB certamente concorda… recorrendo a X para denunciá-lo. Drake tuitou o vídeo, acrescentando … “Ned’s Declassless … isso é selvagem … riam, pessoal … riam …” Me dêem seus h * les?!” Realmente?!”

Devon tenta ser sério em um ponto de seu IG Live… observando que o que aconteceu com Drake é terrível – reconhecendo que é uma loucura que tenha permanecido em segredo por tanto tempo.

Ele também diz que o cenário de ‘ND’ não era de forma alguma parecido com o que foi descrito no documento de atores infantis que trabalharam sob o reinado de Schneider. Ainda assim, ele continuou a rir com seus antigos colegas de elenco… o que não agradou Drake, e definitivamente não com outros online.

É compreensível que o acampamento de ‘Ned’ esteja sendo destruído agora… francamente, o que Drake e companhia. revelado no documento é extremamente sério – para não mencionar totalmente perturbador.

Além de Abuso de Drake nas mãos de Brian Peck – várias outras ex-estrelas infantis alegaram que foram maltratadas enquanto trabalhavam na Nick… e outros sugeriram que os produtores e escritores muitas vezes tentavam sexualizar muitas crianças de maneiras não tão sutis.

Há muitos esboços e figurinos – para não mencionar piadas nojentas – que estão ressurgindo agora e que parecem totalmente inapropriados… embora a DS tenha negado qualquer irregularidade.

A Nickelodeon comentou, dizendo… “Embora não possamos corroborar ou negar alegações de comportamentos de produções de décadas atrás, a Nickelodeon, por uma questão de política, investiga todas as reclamações formais como parte de nosso compromisso de promover um ambiente de trabalho seguro e profissional, livre de assédio ou outros tipos de conduta inadequada.”