Drake Bell falará mais no novo episódio de ‘Quiet On Set’

Investigation Discovery, a rede por trás do angustiante documento, deu oficialmente sinal verde para um quinto episódio com Drake – e outras ex-estrelas infantis dos anos 90 e 2000 – programado para retornar. O novo episódio, intitulado ‘Breaking the Silence’, promete se aprofundar nas reivindicações tóxicas no local de trabalho feitas contra a Nickelodeon nos primeiros 4 episódios.