Drake Bell se apresenta para alegar abuso sexual infantil em Nickelodeon Doc

Drake Bell está quebrando o silêncio sobre as alegações de que foi molestado por um treinador de diálogo que trabalhou com ele quando ele era adolescente na Nickelodeon.

Foi revelado que o ator é uma das ex-estrelas infantis que falará no próximo documentário do ID, ‘Quiet on Set’, que vai ao ar nos dias 17 e 18 de março. Um teaser do documento foi lançado na terça-feira… e Drake intervém no final, confirmando que contará sua história.