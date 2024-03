Drake mostra pilotos pousando em avião particular com baixa visibilidade, vídeo da cabine

Drake está atrás dos pilotos na cabine enquanto eles descem para pousar, com uma espessa neblina cobrindo todas as janelas… ou seja, eles estavam voando às cegas!!!

Há uma voz robótica contando a altitude, começando em 150 metros, e não há literalmente nada visível do lado de fora da janela até que Air Drake esteja a cerca de 15 metros do solo, quando uma pista de repente corta a neblina como uma faca.

Drake está no vídeo dizendo “felicidades” quando seu jato particular Boeing 767 pousa… então ele anima seus dois pilotos quando eles estão na pista.

Champagne Papi colocou a legenda do post … ‘Há alguns pousos que adoro no Air Drake, mas para ser honesto, a baixa visibilidade é a mais emocionante, faz seu coração cair um pouco … sorte que consegui colocar essas rodas no chão.’