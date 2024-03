Drake se torna o ‘papai bebê rico’ de uma fã grávida por uma noite com um presente de US$ 25 mil

Crapper anadiano Drake presenteou uma fã grávida com US$ 25 mil durante seu É tudo um borrão com J. Cole no sábado à noite no Frost Bank Center, em San Antonio, só porque gostou da placa que dizia: “Estou grávida de cinco meses, você pode ser meu pai bebê rico?”

O sinal da fã grávida foi uma homenagem à música “Rich Baby Daddy” de Drake, com participação Sexy vermelho e SZA do álbum dele Para todos os cães. Ele claramente apreciou a criatividade e imediatamente deu a ela um upgrade de assento.

O presente de US$ 25 mil de Drake para uma torcedora grávida leva o estádio ao frenesi

“Bem, em primeiro lugar, não quero ofender seu verdadeiro papai, mas eu adoraria – em primeiro lugar, tirar você do buraco para que possamos colocá-lo em algum lugar seguro, como o VIP ou algo assim, ” Drake disse ao fã. “Porque você não pode estar grávida sendo sacudida. Quando eu começar a tocar alguns desses slappers, não podemos permitir que você seja empurrada.”

Sua generosidade não é novidade, mas atualizar o assento da torcedora grávida para evitar qualquer ferimento pode ser devido a quando ele experimentou o caos total no Travis Scottconcerto.

Drake faz de fã uma ‘mamãe bebê rica’

Drake não aceitou exatamente a proposta da fã grávida, mas ele presenteou-a com US$ 25 mil para garantir que ela estivesse preparada para toda a gravidez e mais um pouco.

“Em segundo lugar, eu adoraria lhe dar US$ 25 mil para que você possa ser uma mãe rica”, Drake disse a ela.

Drake é um grande fã de apostas esportivas e muitas vezes perde muito dinheiro com isso, o que explica por que ele não se importa em dar dinheiro aos seus fãs.