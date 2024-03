Drama familiar Baldwin: Alaia Baldwin Aronow presa após incidente no clube

Tele Balduíno família mais uma vez ganhou as manchetes, desta vez devido a um incidente envolvendo Hailey Bieberirmã mais velha, Feliz Baldwin Aronow. De acordo com um relatório policial obtido pelo E! Notícias, Alaia foi presa em 24 de fevereiro no clube Elan em Savannah, Geórgia, sob a acusação de agressão simples, agressão simples, agressão e invasão criminosa. O relatório detalhou suas supostas interações com três funcionários do clube, incluindo seguranças Ian O’Neill e Jacinto Hills, bem como barman Haleigh Cauley.

“O vídeo mostra claramente a Sra. Aronow agarrando e puxando o cabelo do Sr. O’Neill e batendo nos órgãos genitais do Sr. Hills”, conforme afirma o relatório policial.

O incidente aconteceu quando Alaia tentou entrar à força no banheiro trancado dos funcionários, apesar de ter sido instruída a usar o banheiro público. Imagens de segurança revelaram que, uma vez lá dentro, ela pediu alguns minutos para trocar o absorvente interno, o que foi concedido pelo barman. Porém, momentos depois, Alaia retirou o absorvente interno e jogou-o no barman antes de ser retirada da boate pelos seguranças.

“A Sra. Aronow afirmou que foi removida à força do clube”, continuou o relatório. “Ela inicialmente negou ter forçado a entrada no banheiro, apenas afirmando que precisava usar o banheiro para vomitar e trocar o absorvente interno. Ela também inicialmente negou ter jogado o absorvente usado na Sra. Cauley, mas depois afirmou que o jogou.”

Os Baldwin estão passando por momentos difíceis

A situação agravou-se quando Alaia resistiu a ser escoltada para fora, com o relatório afirmando que ela agarrou e puxou o cabelo de um segurança e bateu em outro nos órgãos genitais. No entanto, Alaia apresentou um relato diferente à polícia, inicialmente negando ter entrado à força no banheiro e jogado o absorvente usado. Mais tarde, ela admitiu ter jogado o objeto e tentou justificar suas ações físicas como autodefesa.

Em meio a essa polêmica o pai de Alaia Stephen Baldwin, ganhou as manchetes ao compartilhar uma postagem no Instagram solicitando orações por Hailey e seu marido Justin Bieber apenas quatro dias antes da prisão de Alaia. A postagem pedia apoio e sabedoria ao casal devido aos desafios únicos que enfrentam em seus cargos de destaque.

À medida que a notícia da prisão de Alaia se desenrola, fica evidente que a família Baldwin está passando por um período tumultuado. Embora permaneça incerto o que o futuro reserva para Alaia após a sua libertação, é claro que este incidente chamou mais uma vez a atenção da família.