Sdesde 2015, os Golden State Warriors têm sido a dinastia indiscutível da NBA, conquistando quatro campeonatos. Este sucesso incomparável supera o de qualquer outra franquia da liga. Seu núcleo formidável, liderado por Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Greensob orientação do técnico Steve Kerrtem sido a força motriz por trás de seus triunfos.

À medida que o atual núcleo dos Warriors envelhece, o fim de sua era parece estar no horizonte. É um momento em que alguns rostos conhecidos podem encontrar novas equipes ou se aposentar, marcando uma possível mudança na dinâmica da equipe. Este momento nos convida a refletir sobre as conquistas coletivas desses jogadores e sua marca indelével na história da NBA.

Recentemente, Draymond Green teve a lenda dos Pistons, Isiah Thomas, como convidado em seu podcast, e ‘Zeke’ trouxe um assunto delicado para a mesa: Kevin Durant, dizendo que o legado dos Warriors seria totalmente diferente se KD não assinasse com o equipe depois de perder as finais da NBA de 2016 contra os Cavaliers depois de ir 72-9 na temporada regular.

Antes de Kevin Durant chegar ao Golden State, vocês estavam prestes a ser lembrados como o time que fez 73-9 e perdeu para o time do Cleveland Cavalier nas finais por 3-1… provavelmente um dos maior colapso na história das finais da NBA. Kevin Durant chega naquele verão e realmente salvou o legado do basquete, e você ganha dois campeonatos depois disso, e agora a dinastia Golden State Warriors e a entrada no legado do Hall da Fama estão consolidados.

