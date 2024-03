Draymond Green expulso por gritar com Ref, Steph Curry fica emocionado

Draymond Verde foi expulso de mais um jogo da NBA na noite de quarta-feira – desta vez por gritar com um árbitro – e Stephen Curry ficou tão chateado que aconteceu de novo que ficou visivelmente emocionado no chão.

O último colapso do DG aconteceu no início do primeiro quarto do confronto dos Warriors com o Magic em Orlando… depois que Green ficou furioso com o oficial Ray Costa por causa de algumas chamadas sujas.