Draymond Green revela o motivo pelo qual está chateado com LeBron James

Lebron James e Draymond Verde são tão próximos que são até parceiros de negócios de uma marca de tequila de sucesso. Eles costumam passar algum tempo juntos durante a entressafra e James foi até um dos convidados principais do casamento de Draymond quando isso aconteceu. É seguro dizer que esses dois são grossos como ladrões, mas Green parece ter problemas com LeBron ultimamente. No início da semana, James anunciou que estava iniciando um podcast com um ex-jogador da NBA JJ Reddick chamou ‘Mind the Game’. O primeiro episódio foi um sucesso, mas Draymond Green parece estar chateado com isso. Recentemente, ele revelou o motivo pelo qual parece ter alguma rixa com James.

O estranho gesto de Draymond Green durante o intervalo preocupa os fãs da NBA

Draymond Green critica LeBron James

Green acessou seu próprio podcast para revelar o motivo pelo qual está chateado com LeBron James após o anúncio do novo podcast. De acordo com a estrela do Golden State Warriors, ele não gosta do fato de James ainda não ter sido convidado em seu podcast. Certamente esses dois vão resolver as coisas e encontrar tempo para colaborar. Aqui está o que Green disse: “Devo dizer que estou um pouco chateado porque LeBron James está indo para o podcast e ele ainda não apareceu no programa de Draymond Green. dizer qualquer coisa, então acho que vou viver com isso por enquanto e escolher o assunto que tenho que resolver com ele mais tarde.”

Embora o comentário não tenha sido feito de má fé, Draymond Verde é bem conhecido por quão sem remorso ele pode ser com suas declarações. Neste momento, tanto o Golden State Warriors e Los Angeles Lakers precisa se preocupar em chegar aos Playoffs. Ambos os lados lutam para se manter entre o nono e o décimo lugar do Conferência Oeste. Não chegar aos playoffs nesta temporada seria considerado um desastre, o que é mais um motivo para estrelas como Green e James manterem o foco. No momento, pensar em seus podcasts pode ser contraproducente.