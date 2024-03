Dre revela que sobreviveu a três derrames e um aneurisma cerebral no podcast de James Corden

Rrenomado rapper e produtor Dr. Dre, nascido André Romelle Youngcompartilhou recentemente um relato angustiante de suas lutas pela saúde, revelando que o aneurisma cerebral ele sofreu em 2021 resultou em três derrames debilitantes durante sua internação.

Jay-Z critica o Grammy por nunca ter dado o Álbum do Ano para Beyoncé

Início dos sintomas do Dr. Dre

A revelação veio durante uma entrevista no SiriusXM“Esta minha vida com James Corden,” onde Dre discutiu abertamente a provação que se desenrolou após sua internação no hospital.

Detalhando o início de seus sintomas, Dre relatou ter sentido uma dor terrível atrás da orelha direita, um sinal revelador de um aneurisma.

Apesar de inicialmente tentar descartar o desconforto, ele foi rapidamente instado a procurar atenção médica por seu filho e um amigo.

“A próxima coisa que você percebe é que estou desmaiando. Estou inconsciente e inconsciente e acabei na UTI. Fiquei lá por duas semanas”, disse ele.Dre contou, refletindo sobre a gravidade de sua condição.

Durante sua hospitalização, Dre sofreu três derrames, uma revelação que ressaltou a gravidade de sua crise de saúde.

Ele adicionou: “Estou ouvindo os médicos chegando e dizendo: ‘Você não sabe a sorte que tem.'”

Apesar de seu compromisso com um estilo de vida saudável, incluindo exercícios e dieta rigorosos, ele foi diagnosticado com pressão alta, uma condição muitas vezes apelidada de “matador silencioso.”

Expressando sua descrença, Dre comentou, “Eu não tinha ideia de que tinha pressão alta ou algo parecido.”

O caminho do Dr. Dre para a recuperação



Após sua experiência traumática, Dre lutou com a compreensão de sua mortalidade.

“Quando você passa por essa situação, é uma loucura… principalmente quando eu estava voltando do hospital para casa porque possivelmente isso não poderia ter acontecido”, refletiu, reconhecendo a fragilidade da vida.

“É uma loucura, agora saber que não tenho controle sobre isso. É apenas algo que pode acontecer do nada. Você acorda e diz: ‘Merda. OK, estou aqui'” ele disse.

À luz de Dre revelação, os especialistas enfatizam a importância crítica do controle da pressão arterial elevada, citando o seu papel significativo no aumento do risco de acidentes vasculares cerebrais e aneurismas.

De acordo com Associação Americana do Coraçãoa hipertensão arterial não tratada representa uma grave ameaça, especialmente entre os indivíduos negros que são desproporcionalmente afetados pela doença.

Para os interessados ​​em assistir a entrevista completa, “Esta minha vida com James Corden” vai ao ar Quintas-feiras no 17h horário do leste dos EUA sobre Estrelas (Cap. 109), com episódios disponíveis para streaming no Aplicativo SiriusXM após sua estreia.