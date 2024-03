Drew Barrymore diz que adora ir ao comando, a filha gosta de calça-la

A atriz / apresentadora de talk show revelou que uma de suas filhas adora abaixar as calças pela casa como uma brincadeira … por causa de DB andar sem calcinha o tempo todo.

Drew estava sentada com seu co-apresentador Ross Matheus estrela de ‘SNL’ Chloe Fineman e cantor Garoto George quando surgiu a questão de se tornar um comando… e Drew foi a primeira a admitir que ela queria se sentir livre lá embaixo.

Drew tem 2 filhos com o ex-marido Will Kopelman Aliás… 11 anos Oliva e 9 anos Frankie – mas ela não revelou qual é o brincalhão.

Especialista em poltrona com Dax Shepard

Ela nem é a primeira celebridade esta semana a lidar com a nudez doméstica – Bradley Cooper revelou que está sempre totalmente exposto em casa, e até conversa com a filha enquanto ele está no banheiro e ela está na banheira.