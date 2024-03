Drew Eubanks sofreu sangramento nas gengivas e dentes soltos na luta com Isaiah Stewart, dizem os policiais

Soa como Isaías Stewart tem uma mão direita mesquinha… pelo menos de acordo com Drew Eubanks que contou à polícia que sua briga no Dia dos Namorados com o jogador de Detroit o deixou com sangramento nas gengivas e dentes soltos.

De acordo com um relatório de incidente do Departamento de Polícia de Phoenix, obtido por TMZ EsportesEubanks fez a reclamação cerca de cinco horas depois que ele e Stewart se envolveram em um altercação no Footprint Center pouco antes do Pistons vs. Sóis fevereiro. 14 confrontos.