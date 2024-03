Drew Lock fecha contrato de um ano com o New York Giants para servir como reserva de Daniel Jones

Tele Gigantes de Nova York o ataque parecerá um pouco diferente quando o campo de treinamento começar após o Rascunho de entrada da NFL de 2024.

Isso ocorre após a saída de Saquon Barkley para os rivais de divisão, Filadélfia, mas haverá um novo rosto na sala QB da Big Apple.

Daniel Jones está definido para manter seu lugar como zagueiro titular do Giants, mas o clube concordou com os termos de um contrato de um ano com Drew Lock para ele entrar como reserva de Jones.

Trancaranteriormente de Seattle e Denver, conhece bem o papel de reserva, e a falta de anos em seu novo acordo não prejudicará suas perspectivas futuras de ser contratado como titular de emergência em algum lugar.

Tirod Taylor ocupou o cargo no ano passado, porém foi substituído após assinar contrato com o New York Jets, onde atuará como reserva do Aaron Rodgers.

Lock poderia desafiar para ser titular em Nova York?

O raciocínio inicial por trás desta assinatura, especialmente tendo em conta Trancar tem apenas 27 anos, os Giants agora têm um reserva que o New York Post descreveu como ‘não muito velho para ser considerado um ex-existente, mas não muito jovem para ser visto como inexperiente’.

Todo o contrato de US$ 5 milhões da Lock está totalmente garantido, mas ele estará energizado para lutar por uma vaga de titular.

Jones nunca foi capaz de se colocar na categoria de zagueiros de elite, e os Giants pensaram muito em não trazê-lo de volta depois que seu contrato de novato expirasse.

Além disso, Jones passou por uma cirurgia reconstrutiva no joelho depois de sofrer uma lesão terrível em 2023, o que deu a chance de Tommy DeVito, que continua fazendo parte do elenco dos Giants.

Existe uma oportunidade para Trancar para impressionar na pré-temporada, embora ainda possa ser o caso dos Giants escolherem um QB, o que criaria uma conversa totalmente diferente.