Dricus du Plessis para Israel Adesanya: ‘Seja um homem de palavra’ e lute comigo

O campeão peso médio do UFC, Dricus du Plessis, disse que ainda está se recuperando de lesões e não quer voltar ao octógono “tão cedo”.

Dito isso, du Plessis espera enfrentar Israel Adesanya na primeira defesa do título e tem um desafio para o ex-campeão.

“Então você afirma que quer arrastar minha carcaça pela África do Sul, como você disse”, disse du Plessis no podcast de vídeo “Hustlers Corner”. “Então seja um homem de palavra e vamos lá.”

Du Plessis recusou uma luta rancorosa com Adesanya no UFC 300, citando lesões nas pernas que sofreu na conquista do título contra Sean Strickland.

Mas o campeão dos médios disse que sua equipe está trabalhando para marcar a luta com Adesanya, com quem enfrentou no ano passado após vitória sobre o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 290.

“Estamos tentando”, disse du Plessis sobre a disputa pelo título. “Estamos conversando, definitivamente. É isso que as pessoas querem ver e é isso que eu quero fazer. Eu quero lutar contra os melhores caras. Este é um esporte divertido.

“Com quem eu quero lutar? Não me importo, sou o campeão. Lutarei com quem colocarem na minha frente. Mas o que eu quero no meu coração é lutar contra o cara que as pessoas querem me ver lutar.”

Quanto ao cronograma da luta pelo título dos médios, du Plessis disse que seu avanço na divisão até 185 libras teve seu preço físico. Ele disse que a maioria de suas lutas recentes foram travadas em campos de treinamento menos completos.

“Agora, com alguns ferimentos, [I’m letting that] recuperar e fazer uma pequena pausa”, disse ele. “Mas quero lutar mais duas vezes este ano. Para mim, isso seria o ideal.”

Também ideal para o campeão dos médios é uma chance contra Adesanya, na África do Sul. O lutador de 30 anos pediu repetidamente ao UFC um confronto pelo título de toda a África. Vários obstáculos logísticos impedem esse pedido, embora o CEO do UFC, Dana White, tenha prometido que a promoção chegará ao continente antes de ele se aposentar.

Du Plessis disse que o MMA está explodindo na África do Sul e que um confronto entre ele e Adesanya seria enorme para o país. Ele disse anteriormente ao ESPN.com que uma data em junho ou julho funcionaria melhor.

“No final das contas, estamos entretendo as pessoas”, disse du Plessis. “Isso faz parte do nosso trabalho.”

Confira a entrevista completa de du Plessis abaixo.