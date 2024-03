Dua Lipa arrasa no Brit Awards com três looks únicos: couro, country e lingerie vermelha

EUnão poderia ter sido de outra maneira. Dua Lipa não perdeu o Brit Awards, a premiação mais importante quando o assunto é britânico música.

A O2 de Londres estava lotada para ver a artista se apresentar e ganhar um dos prêmios aos quais foi indicada. É difícil para ela causar mais impacto do que no palco, mas sua atuação no tapete vermelho e na festa deixou mais de uma pessoa sem palavras. Dua Lipa usou até três looks na noite passada.

Como toda grande gala, depois do reconhecimento vem a festa e Dua Lipa solte o cabelo novamente. Também no sentido figurado. Para a comemoração subsequente ela usou um conjunto de lingerie vermelho, com meias pretas e salto alto para combinar com a peça. O couro já era história e ela escolheu um modelo mais confortável para comemorar o prêmio.

A primeira delas, aquela do tapete vermelho ao qual ela já está mais do que acostumada. Isso porque ela não é apenas cantora graças ao seu papel em ‘Argylle’, que mostrou ao público uma faceta desconhecida da artista. Esse também foi em Londres, mas desta vez, Dua Lipa optei por um vestido longo de couro preto, com peito e costas em V da Versace.

Três looks completamente diferentes

Ela não abandonou o preto ou o couro quando subiu no palco para cantar a música ‘Temporada de treinamento’ lançada em 16 de fevereiro. Desta vez, ela usou calça larga e um top justo com fivelas nas costas. Além disso, a artista prendeu os longos cabelos em um coque rosa.

Sua segunda aparição no palco aconteceu quando ela ganhou o prêmio de ‘Melhor Performance Pop’. Desta vez, ela deixou o couro de lado e optou por um estilo mais country com calça preta com tachas, cinto grande da mesma cor com fivela prateada, espartilho com símbolos de cruzes, óculos escuros com lentes coloridas e botas pretas de salto alto.

