Dustin Poirier: A derrota de Justin Gaethje levou à ‘escuridão’, pensamentos de aposentadoria antes do retorno do UFC 299

Se você não fizesse parte do círculo íntimo de Dustin Poirier, nunca saberia que sua vitória triunfante por nocaute no UFC 299 foi o culminar de algo muito maior do que apenas um campo de luta.

Na edição desta segunda-feira A hora do MMAPoirier disse que sua derrota por nocaute oito meses antes para Justin Gaethje o enviou para um lugar de “escuridão” que o deixou preocupado com seu próprio bem-estar.

“Comecei a fazer terapia depois do [Gaethe] lutar”, disse Poirier.

Poirier disse que se relaciona fortemente com as lutas do ex-campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski, que chorou ao descrever a inquietação e a tensão mental que o levaram a uma revanche de última hora com o campeão peso leve Islam Makhachev. Volkanovski perdeu a luta por nocaute violento com um chute na cabeça.

O mesmo golpe derrubou Poirier em sua revanche contra Gaethje e desencadeou uma jornada interior que levou a algumas mudanças significativas no estilo de vida, entre as quais a consulta com um profissional de saúde mental.

“Muitas pessoas me ajudaram”, disse Poirier. “Meus amigos, meus parceiros de negócios aqui em Louisiana, mas minha esposa, cara, estou muito grato por ela. Chegou ao ponto em que, e se eu estivesse nela, se estivesse na posição dela, não sei se conseguiria aguentar as coisas que ela tomou. Eu gostaria de pensar que posso, mas sou grato por ter alguém assim [to see the things I’ve gone through]e as coisas que eu fiz ela passar por isso.

Poirer e sua esposa, Jolie, eram namorados no ensino médio, casaram-se e constituíram família quando ele se tornou lutador profissional de MMA. Os dois agora dirigem a organização sem fins lucrativos de Poirier, The Good Fight Foundation, além de outros projetos.

Poirier disse que a derrota para Gaethje causou uma crise de identidade onde ele questionou se continuaria lutando. Ele disse que fazer terapia o ajudou a reformular a maneira como ele se via como um lutador e uma pessoa fora de seu trabalho.

“Porque lutar era tudo para mim”, disse ele. “Foi toda a minha vida. Como se eu julgasse quem eu era, mas lutando. Foi a pessoa que sou. Se eu não sou o lutador Dustin, o lutador quem sou eu? E eu meio que tentei dar um passo atrás depois da derrota de Gaethje, quando eu estava passando por toda essa merda. E como se fosse apenas algo que eu faço. Lutar faz parte da minha vida. Tem sido um veículo para levar a mim e à minha família onde preciso estar para estabelecer as bases e ajudar as pessoas. Tem sido um veículo para colocar as coisas no lugar certo. Mas isso é apenas algo que eu faço. A vida continua.”

Treinando para a luta contra Saint Denis, Poirier reduziu a mídia que consumia nas horas vagas, fez caminhadas matinais para clarear a cabeça e até parou de responder a alguns familiares à medida que se aproximava do UFC 299. Tudo isso para ajude a permanecer no presente e a praticar um sentimento de gratidão por sua vida.

“Talvez eu esteja envelhecendo, talvez esteja sendo um homem velho”, disse ele. “Estou apenas tentando vivenciar as coisas de uma maneira diferente, porque sou muito abençoado, só por estar com essa mentalidade.

“Estou muito grato pela experiência de vida, pelo sustento da minha família, todos os dias, acordar, caminhar 30 minutos em meus próprios pensamentos, me afastar dos eletrônicos e apenas agradecer, porque que jornada, que jornada, homem.”

Poirier sente que saiu daquele lugar sombrio e agora está muito mais otimista em relação ao futuro, independentemente do tempo que permanecer no esporte. Ele pediu a disputa pelo título contra o atual campeão Islam Makhachev em junho, uma oportunidade que ele acredita ser justificada dada sua recente vitória e seu currículo geral.

No futuro, Poirier planeja manter um terapeuta ao seu lado para que tudo permaneça na perspectiva certa.

“Acho importante se abrir e falar sobre como você se sente”, disse ele. “Você sabe, estamos no centro das atenções por sermos caras durões o tempo todo, mas também somos pessoas. Essa é a parte da mentalidade, tipo Dustin, o lutador. Mas e quanto a Dustin? Quanto a mim? … Portanto, é bom entrar em contato consigo mesmo, verificar como você está e ser bom consigo mesmo.