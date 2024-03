Dustin Poirier: Se eu pudesse apostaria em Max Holloway em vez de Justin Gaethje no UFC 300

O ex-campeão interino dos leves do UFC, Dustin Poirier, tem duas lutas cada, com Max Holloway e Justin Gaethje, então está muito qualificado para opinar sobre o resultado da luta pelo título “BMF” no UFC 300.

Holloway e Gaethje são duas das principais atrações do evento pay-per-view do dia 13 de abril. Poirier inicialmente mirou no card da luta, mas acabou assinando para um confronto final com Benoit Saint Denis no UFC 299.

Poirier não esperava que o ex-chefão dos penas Holloway e o ex-campeão interino dos leves Gaethje lutassem.

“Estou surpreso”, disse ele recentemente em A hora do MMA. “Achei que Gaethje iria lutar contra o Islã [Makhachev]. Essa é a luta que pensei que iria acontecer.

“Max e Gaethje são uma luta divertida. … Essa vai ser uma luta divertida para os fãs. Estou animado com isso como fã do esporte, mas realmente pensei que Gaethje iria conseguir uma chance pelo cinturão.”

Em vez disso, Gaethje coloca seu título “BMF” em jogo após nocautear Poirier com um chute na cabeça no UFC 291 para conquistar o cinturão cerimonial. Porém, o desempenho enfático de Gaethje não rende nenhum ponto extra quando Poirier interrompe a luta do UFC 300.

“Se eu pudesse apostar, respeito os dois caras, os dois lutadores – acho que apostaria no Max, só por ele ser um cachorro”, disse Poirier. “Vejo muitas pessoas online dizendo que Max será subdimensionado. Max é um cara grande. Ele e Gaethje provavelmente andam com o mesmo peso. Max não é um cara pequeno.

Holloway subiu para a divisão leve de Poirier para disputar o cinturão interino no UFC 236. Poirier emergiu com uma vitória emocionante por decisão para garantir a chance pelo título contra o então campeão Khabib Nurmagomedov. Foi o segundo encontro deles depois de um encontro de 2012 no peso pena que terminou com uma decisão para Poirier sobre Holloway.

Poirier negociou no pocket com Holloway e Gaethje e acha que o primeiro tem uma vantagem.

“Na trocação, o timing de Max, seu alcance, sua durabilidade, é uma questão de cara ou coroa, mas se eu estivesse apostando, apostaria em Max”, disse Poirier.

Questionado se suspeitava desde o início que Holloway se tornaria um dos melhores pesos penas de todos os tempos, Poirier disse que ficou surpreso como todos os outros. Mas ele deu crédito a Holloway por trabalhar para solidificar seu legado.

“Lembro-me de compartilhar as filmagens com meus treinadores”, disse Poirier sobre a primeira luta. “Foi difícil encontrar filmagens porque ele era muito jovem em sua carreira. Achávamos que ele era mais um kickboxer. Mas ele completou seu jogo, trabalhou e é um dos melhores de todos os tempos, eu acho. Eu não tinha ideia de que ele se tornaria o campeão e lutador lendário que é agora.

“E ele é um cara legal. Tem muita gente nojenta nesse esporte. Max é um dos bons.