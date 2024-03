É improvável que o príncipe Harry escreva outro livro que conte tudo, segundo especialista real

Cgalinha Príncipe Harrylivro de memórias “Poupar“foi lançado em janeiro de 2023, causou grande rebuliço. O Duque de Sussex deu a entender que tinha mais material para outro livro, gerando especulações sobre uma possível sequência. Apesar do livro de memórias de 416 páginas estar repleto de revelações sobre o Família real e sua decisão de se distanciar Meghan Marklefoi sugerido que Harry havia retido algum conteúdo.

De acordo com a escritora real Ingrid Seward, havia preocupações em Palácio de Buckingham que Harry pudesse escrever uma continuação de suas memórias. No entanto, outro biógrafo real expressou ceticismo quanto a esta possibilidade.

As vendas de “Spare” foram impressionantes, com cerca de 400 mil cópias vendidas no Reino Unido no primeiro dia e mais de 3,2 milhões de cópias em todo o mundo na primeira semana. Ingrid Seward compartilhou sua opinião de que é improvável que Harry escreva outro livro, mas ela especulou que Meghan poderia considerar escrever o seu próprio, potencialmente lucrando com isso.

Sobre o relacionamento de Harry com sua família, Seward mencionou que as críticas de sua madrasta, Camilla, em “Spare” podem ter prejudicado seu relacionamento com seu pai, Rei Carlos. Ela observou: “Ele foi muito estúpido em criticar Camilla, isso foi realmente estúpido porque ele não precisava, isso não tornou o livro melhor.” Apesar da declaração pública de amor de Harry por sua família e de sua felicidade ao ver seu pai após o diagnóstico de câncer, Seward acredita que o rei Charles pode se sentir um tanto “afastado” de seu filho devido à sua agenda lotada.

Seward também enfatizou a abordagem mais aberta de Harry em relação à sua família, citando sua recente declaração no Good Morning America. Ela expressou sua crença de que Harry não está atualmente trabalhando em outro livro que conte tudo, afirmando: “Não vejo que Harry esteja disposto a escrever outro livro.” Esse sentimento sugere que Harry pode não estar inclinado a prosseguir com uma sequência de “Spare” neste momento.

Em resumo, embora tenha havido especulação sobre uma potencial sequência para Príncipe HarryNo livro de memórias de George, “Spare”, as opiniões de biógrafos e escritores reais sugerem que isso é improvável. O impacto do livro de memórias no relacionamento de Harry com sua família, especialmente com seu pai, tem sido um tópico de discussão, com insights sobre os potenciais empreendimentos literários futuros de Harry e Meghan.