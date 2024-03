Eagles fazem uma jogada ousada ao liberar o safety Kevin Byard

Tele Filadélfia Eagles fizeram um movimento significativo ao liberar segurança Kevin Byard, uma decisão que não foi totalmente inesperada, mas que certamente terá um grande impacto. Ao se separar de Byard, a equipe economizará uma quantia substancial de dinheiro, totalizando milhões. O teto salarial de Byard em 2024 foi de US$ 14.417.088 e, ao liberá-lo, os Eagles economizarão impressionantes US$ 14.070.588. No entanto, esse movimento tem uma desvantagem, pois haverá um limite máximo de US$ 346.500.

De acordo com Foco no Futebol Profissional (PFF), Byard foi classificado como o 23º safety com melhor classificação na NFL. Ele teve uma temporada forte, alcançando recordes de carreira em tackles (122) e tackles solo (80) durante os 16 jogos da temporada regular. Byard inicialmente começou a temporada com o Tennessee Titans antes de ser negociado com os Eagles. Apesar de jogar apenas 10 partidas pelo Filadélfia, ele conseguiu garantir o quarto maior número de tackles do time, com um total de 75 após a troca.

Vale ressaltar que os Eagles tiveram a opção de explorar alternativas como a renegociação do contrato de Byard ou a reestruturação do negócio. No entanto, parece que o limite máximo de US$ 14 milhões foi simplesmente alto demais para um jogador que não fez nenhuma jogada que mudasse o jogo durante seu tempo com o time.

À luz desta decisão, os Eagles encontram-se agora com apenas dois safetys no seu plantel, deixando-os com uma potencial lacuna para preencher esta posição. Essa mudança significa uma mudança significativa para a equipe e levanta questões sobre sua estratégia futura.

Byard foi liberado para ajudar no teto salarial dos Eagles

Quando questionado sobre a decisão de dispensar Byard, o gerente geral dos Eagles disse o seguinte: “Agradecemos as contribuições de Kevin durante seu tempo com a equipe. No entanto, sentimos que era do interesse da organização fazer essa mudança neste momento. tempo. Desejamos a Kevin tudo de melhor em seus empreendimentos futuros. “

Seguindo em frente, os Eagles precisarão considerar cuidadosamente suas opções para preencher a lacuna deixada pela saída de Byard e garantir que seu elenco esteja bem equipado para a próxima temporada.