Eagles QB Jalen Hurts paga funeral de adolescente do Texas morto em tiroteio

EUuma comovente demonstração de compaixão e solidariedade, NFL quarterback Jalen dói estendeu a mão à família enlutada de Jarvon Coles, um promissor jogador de futebol americano do ensino médio, tragicamente baleado e morto em Texas no início deste mês. Coles, de apenas 18 anos e zagueiro da North Shore High School, perdeu a vida em 9 de março em um ato de violência sem sentido que abalou a comunidade.

Relatórios indicam que Coles estava participando de uma festa em Houston quando houve tiros que o atingiram mortalmente. Apesar dos esforços para salvá-lo, Coles sucumbiu aos ferimentos logo após chegar a um hospital próximo. A perda do jovem atleta vibrante deixou sua família, amigos e companheiros de equipe cambaleando, lutando para compreender a tragédia repentina e sem sentido.

Jalen Hurts sofre uma lesão horrível no dedo em jogo desastroso dos Eagles

Comovido com a notícia comovente, Jalen Hurts, ex-rival de Escola Secundária da Costa Norte durante sua carreira no ensino médio, sentiu-se compelido a oferecer seu apoio. Sem hesitar, Hurts ofereceu-se generosamente para cobrir as despesas do serviço memorial de Coles, um ato de bondade que fala muito sobre seu caráter e empatia pelos outros.

O funeral, realizado no fim de semanat A Igreja da Irmandade Cristã Luz do Mundo em Humble, Texas, serviu como um tributo comovente à vida e ao legado de Coles. Membros da família, amigos, companheiros de equipe e membros da comunidade se reuniram para homenagear sua memória, refletindo sobre seu notável impacto dentro e fora do campo de futebol.

Coles será lembrado por seus amigos e familiares

Descrito como um farol de positividade por aqueles que o conheciam melhor, Coles era querido por seu espírito contagiante e bondade inabalável. “Ele era como uma luz no túnel”, comentou o avô de Coles, Braxton, em entrevista ao KHOU. “Todo mundo o amava. Ele não tinha absolutamente nenhum inimigo, e está além da minha compreensão que algo assim pudesse acontecer.”

As contribuições de Coles para o time de futebol americano North Shore High School foram significativas, valendo-lhe o papel de capitão do time em 2023. Fundamental para levar seu time a um impressionante recorde de 15-1 na temporada passada, o talento e a dedicação de Coles em campo foram igualados apenas por suas realizações acadêmicas. Com um notável GPA de 4,1 e várias ofertas de faculdade em jogo, Coles estava preparado para um futuro brilhante. Seu objetivo era frequentar a Universidade Lamar, onde sem dúvida teria continuado a se destacar tanto acadêmica quanto atleticamente.

À medida que a comunidade continua a lidar com a perda devastadora de Jarvon Coles, o gesto compassivo de Jalen Hurts serve como um lembrete do poder da unidade e do apoio em tempos de tragédia. Através de atos de bondade e solidariedade, honramos a memória de Coles e permanecemos juntos face às adversidades, esforçando-nos para construir um futuro mais brilhante e mais compassivo para todos.