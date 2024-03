Edson Barboza x Lerone Murphy será a atração principal do evento do UFC em 18 de maio

Edson Barboza e Lerone Murphy concordaram em se enfrentar na luta principal de cinco rounds do UFC Fight Night em Las Vegas, no dia 18 de maio, no UFC APEX. Os dois atletas ainda não assinaram o acordo de luta, confirmaram diversas pessoas com conhecimento da situação ao MMA Fighting após reportagem de Laerte Viana.

Barboza (24-11) entra novamente na jaula em busca de sua terceira vitória consecutiva após nocautear Billy Quarantillo, e em seguida com uma decisão sobre Sodiq Yusuff no final de 2023, se recuperando de derrotas para Giga Chikadze e Bryce Mitchell. Veterano com 29 participações no octógono e 12 bônus pós-luta, Barboza venceu quatro de sete no peso pena.

Murphy (13-0-1) está invicto até agora desde que ingressou no UFC em 2019, começando sua corrida no octógono com um empate contra Zubaira Tukhugov antes de vencer cinco vitórias consecutivas desde meados de 2020, incluindo nocautes sobre Ricardo Ramos e Makwan Amirkhani. Murphy venceu Josh Culibao por decisão unânime em sua luta mais recente, em julho de 2023.

Mike Heck contribuiu para este relatório.