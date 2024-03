Elle King bebe água durante o primeiro show desde o tributo bêbado a Dolly Parton

Ela King está de volta a se apresentar ao vivo, subindo em um palco no Arizona… sua primeira vez desde seu desastre “martelado” no Grand Ole Opry durante uma noite de comemoração Dolly Parton é aniversário.

TMZ obteve esta filmagem do show de Elle na noite de sexta-feira em Tempe, AZ … onde ela foi uma das cantoras que tocou no Extra Innings Festival.

São 180 no total desde quando Elle foi vista pela última vez no Opry em Nashville, no final de janeiro. Ela estava reconhecidamente bêbada como estava esqueci as palavras para uma das músicas de Dolly – o que não seria a pior coisa de todas, mas ela seguiu inventando letras bobas e repreendendo o público.