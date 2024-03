Elon Musk processa OpenAI por ChatGPT, alega traição à missão original

Elon Musk está levando a controladora do ChatGPT a tribunal pelo que ele afirma ser uma traição ao seu acordo com o gigante da IA ​​​​- que ele afirma ter virado as costas à humanidade… tudo em busca de dólares.

O bilionário gigante da tecnologia acaba de entrar com uma ação contra a OpenAI – a empresa que ele ajudou a iniciar/financiar em 2015 – alegando CEO Sam Altman e presidente Greg Brockman distorceram a missão original de humanitarismo da organização em nada mais que um empreendimento com fins lucrativos.

Olá, meu nome é chatgpt. estou aqui para ajudá-lo a carregar o fardo do mundo -ChatGPT (@ChatGPTapp) 29 de fevereiro de 2024

@ChatGPTapp

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, Musk diz que ele, Altman, Brockman e outros estabeleceram um acordo de fundação para a OpenAI no seu lançamento – uma espécie de constituição, por assim dizer – que EM afirma explicitamente ter declarado que estavam fazendo tudo isso para o benefício de todas as pessoas… sem fins lucrativos.

Ele também afirma que outro princípio que eles adotaram foi ter seu código aberto e disponível ao público… para que as pessoas pudessem entender e colaborar no desenvolvimento da tecnologia.

Elon diz em seu processo que este acordo de fundação que eles escreveram foi na verdade comemorado como a estrela norte de sua nova empresa – mas no ano passado, ele afirma que os chefões restantes da OpenAI foram incendiados quando lançaram sua versão mais recente do ChatGPT.

Claro, ele está se referindo ao GPT-4… que Elon e outros chamaram de a iteração de IA mais inteligente até agora – e Elon afirma que a Microsoft até pagou muito dinheiro por um acordo de licenciamento exclusivo com a OpenAI para o uso de alguns dos tecnologia.

O problema, afirma Elon, é que as entranhas de como o GPT-4 surgiu foram completamente ocultadas… o que ele diz ser um grande desvio do compromisso com a abertura e transparência ao público estabelecido no acordo de fundação há quase 10 anos. .

Elon também aponta todo o episódio em que Altman foi expulso do conselho da OpenAI e trazido de volta dias depois com membros do conselho amigos da Microsoft como mais uma prova de que a OpenAI claramente resistiu à sua missão original… e agora está simplesmente perseguindo o lucro.



nos estúdios TMZ