Embora possa parecer difícil de acreditar, Aaron Rodgers quase foi o apresentador deste famoso programa de perguntas e respostas

Centão falamos sobre “Perigo!” o primeiro nome que vem à mente é Alex Trebek. O querido apresentador esteve à frente do renomado quiz show por 16 anos, então é difícil ver mais alguém em seu lugar, porém, havia alguém igualmente famoso que estava prestes a ocupar seu lugar: Aaron Rodgers.

O zagueiro do Jatos de Nova York é um homem de muitos talentos. Entre eles, ele foi concorrente e apresentador convidado no “Perigo!” e em ambas as funções, ele fez ótimos trabalhos. Como participante, foi campeão do “Celebridade” edição de 2015 e deixou boas lembranças como apresentador convidado após Trebek’s morte inesperada em 2021.

Em relação a este último, Mike Richardsque teve um breve período como apresentador regular do programa, revelou que um de seus maiores concorrentes ao cargo permanente era Rodgers.

Rodgers quase ganhou o trabalho

Seguindo Trebek’s morte, Imagens da Sony escolheu várias celebridades como anfitriões convidados, incluindo LeVar Burton, Anderson Cooper, George Stephanopoulos, Bill Whitaker, Savannah Guthrie, Robin Robertse Rodgersentre outros.

A respeito disso, Ricardo lembrou que o zagueiro deixou uma impressão agradável entre os produtores e equipe graças ao seu bom caráter e, principalmente, ao seu excelente preparação.

Em entrevista com Pessoas revista, Ricardo disse que o Jatos’ O chamador de sinal preparou-se intensamente para o papel de anfitrião convidado e considerou seriamente aceitar o emprego permanente. Quanto à forma como ele alternaria entre hospedar e trabalhar no NFLo jogador disse que a produção do programa de TV cuidaria disso.

Sem sorte para Aaron

No final, o trabalho foi para Ricardo. No entanto, ele durou apenas uma semana no cargo antes de ter que renunciar em meio à polêmica sobre certas declarações que havia feito no passado.

Depois disso, o cargo passou a ser ocupado alternadamente pelo ex-campeão do concurso Mike Jennings e atriz Mayim Bialik entre 2021 e 2023. Na temporada mais recente, Jennings é o único host.

É difícil saber quando Rodgers decidirá terminar seu NFL carreira, mas ele pode ter certeza de que, se tudo mais falhar, ele poderá bater mais uma vez nas portas de “Perigo!” em busca de uma nova oportunidade.