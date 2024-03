Empresas vinculadas a Diddy recebem intimações federais esta semana em meio a investigações

Os ataques são Diddyas casas de ele são apenas o começo – os federais estão emitindo intimações para empresas que fazem negócios com ele, com o objetivo de identificar qualquer pessoa com informações pertinentes à investigação de tráfico sexual… apurou o TMZ.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que as intimações – todas com o nome verdadeiro de Diddy, Sean Combs – foram enviadas esta semana para vários fornecedores ligados ao rapper, incluindo seu jato particular, operadoras de telefonia e empresas de informática.

Fomos informados de que as intimações foram enviadas pelo Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York… que, como informamos, está conduzindo a investigação.

Nossas fontes dizem que intimações também serão emitidas para companhias aéreas comerciais, e possivelmente para a FAA, caso Diddy opte por voos comerciais em vez de seu jato particular.

Como informamos, o objetivo dos federais aqui é descobrindo quem voou às custas de Diddy e para onde eles foram. Eles não procuram apenas supostas vítimas, mas também quaisquer testemunhas em potencial que possam apoiar ou contestar alegações de tráfico humano/sexo.



25/03/24 TMZ. com

Será particularmente intrigante ver se as pessoas que Processou Diddy estavam nesses aviões.

Além do mais… fomos informados de que as intimações permitirão aos federais reunir mais informações sobre a natureza do envolvimento de Diddy com esses vários negócios.



25/03/24 Raposa 11

Escusado será dizer que este é um aspecto crucial da investigação federal, que começou com invasões às casas de Diddy em Los Angeles e Miami Segunda-feira.

Fomos informados de que os federais já entrevistaram várias pessoas ligadas aos processos movidos contra Diddy.

Levará algum tempo para que as autoridades determinem se têm provas suficientes para indiciar, devido à natureza expansiva da investigação.