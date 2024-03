Endrick se anuncia ao mundo e lidera o Brasil na frente da Inglaterra

Brasil jovem e futuro Real Madrid jogador Endrick foi a estrela do show no Estádio de Wembley depois de ajudar a Seleção a garantir uma Vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra no sábado.

O jovem, que só completará 18 anos no verão, saiu do banco para marcar o único gol do jogo, ajudando o novo técnico Dorival Jr começa sua aventura no banco canarinha com uma vitória de prestígio.

Ambas as equipes recorreram a rostos novos para o encontro, com a Inglaterra optando por começar Ollie Watkins à frente de Ivan Toney com Harry Kane fora. Anthony Gordon estreou na seleção principal, enquanto a seleção brasileira contou com nomes da Premier League na forma de Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta and Joao Gomes.

A primeira chance coube ao Brasil quando a defesa da Inglaterra recuou Rodrygomas seu golpe de 20 metros foi bem defendido por Jordan Pickford.

O Brasil realmente deveria ter aberto o placar aos 15 minutos Lucas Paquetá jogou em Vinícius Jr. Embora a estrela do Real Madrid tenha estado em grande forma pelos gigantes espanhóis, ele não repetiu isso em Wembley, disparando um remate fraco que a defesa inglesa desviou facilmente.

Os torcedores do Manchester City estavam em alerta quando Kyle Walkerque parecia estar lutando contra um problema no tendão da coxa por vários minutos, foi finalmente forçado a sair após 20 minutos. Ezri Konsa entrou em seu lugar naquela que foi sua estreia na seleção principal da Inglaterra.

A Inglaterra finalmente conseguiu ter alguma posse de bola depois disso, mas foi o Brasil quem esteve perto novamente quando Paquetá mandou Pickford para o lado errado, apenas para ver seu chute da entrada da área acertar a trave.

A equipa da casa finalmente testou Bentoque estreava no gol brasileiro, aos 41 minutos, quando Gordon mandou um chute de curling que foi bem defendido pelo goleiro do Athletico Paranaense.

As duas equipas começaram a segunda parte de forma semelhante à primeira, sem que nenhuma das equipas conseguisse criar oportunidades reais. Jude Bellingham tentou um lob de 35 jardas que não acertou a marca, enquanto Paquetá acertou um chute de primeira de fora da área que passou ao lado.

Endrick deixa sua marca

A partir daí os dois treinadores voltaram-se para os seus bancos, com Garrett Southgate trazendo, entre outros, nomes como Jarrod Bowen, Lewis Dunk e Kobbie Mainooenquanto o Brasil contratou o futuro jogador do Real Madrid, de 17 anos Endrick, Andreas Pereira e Douglas Luiz em vários estágios.

Alastair GrantPA

Os substitutos não deram uma injeção imediata de vida ao jogo, mas tudo mudou aos 80 minutos, quando Endrick anunciou-se ao mundo.

Vinicius Jr foi expulso após um passe por cima, mas seu chute foi negado por Pickfordo jovem fez bem em acompanhar o jogo antes de marcar para o gol vazio, marcando seu primeiro gol pela seleção brasileira em sua terceira internacionalização.

A Inglaterra não conseguiu reunir nada nos minutos finais, já que vaias podiam ser ouvidas após uma exibição desdentada de Homens de Southgate.