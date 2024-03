Entre os links: novidades sobre Conor McGregor, UFC concorda em resolver ações judiciais, Aldo de volta ao UFC 301, Francis Ngannou

Conor McGregor diz que está tudo certo para seu retorno ao octógono do UFC neste verão, embora os detalhes não tenham sido revelados. Os fãs do esporte deveriam ficar entusiasmados com a última atualização da maior estrela do UFC ou será uma decepção no final?

Numa edição totalmente nova de Between the Links, o painel reage à recente entrevista de McGregor no A hora do MMA e as expectativas para seu retorno. Além disso, eles discutem as duas grandes lutas marcadas para o UFC 301, incluindo Alexandre Pantoja x Steve Erceg pelo título peso mosca e o retorno de Jose Aldo contra Jonathan Martinez, entrevista de Donn Davis na quarta-feira revelando que Francis Ngannou fará sua estreia no PFL “ o mais tardar” em setembro no pay-per-view na Arábia Saudita, Ngannou dizendo que pode querer retornar ao boxe para sua próxima luta, o evento UFC Vegas 89 de sábado, encabeçado por Rose Namajunas x Amanda Ribas, o retorno do Bellator na sexta-feira, e mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Shaun Al-Shatti do MMA Fighting e Jed Meshew.

Assista ao show ao vivo às 12h30 ET / 9h30 PT no vídeo acima.

Se você perdeu o programa ao vivo, ainda pode assistir acima ou ouvir a versão do podcast, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.