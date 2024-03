Equipes do basquete feminino March Madness 2024: Quais equipes jogarão este ano?

Bos fãs de basquete em todo o país aguardam ansiosamente a revelação dos times que irão enfeitar as quadras no próximo Torneio de Basquete Feminino da NCAA DI.

A emoção atingirá o seu auge quando o campo final de 68 equipes for revelado durante o show de seleção previsto para 8 tarde horário do leste dos EUA sobre ESPN esse Domingo.

A jornada até este ponto foi simplesmente notável.

Desde as atuações inspiradoras de Caitlin Clark reescrevendo o livro dos recordes até a invencibilidade dominante da Carolina do Sul e a competição acirrada testemunhada no Pac-12esta temporada tem sido um espetáculo de talento e determinação.

Agora, como o comitê de seleção do torneio feminino da NCAA se reúne em Indianápolis, os holofotes se voltam para eles à medida que finalizam a composição da tão aguardada chave do torneio.

Embora algumas decisões possam parecer simples, como a decisão mais importante Gamecocks da Carolina do Suloutros aspectos da faixa prometem representar desafios para o comitê.

A conclusão de Hera Loucura serra Princeton sair vitorioso, garantindo o da Ivy League lance único, enquanto Médio Tennessee triunfar no Torneio Conferência EUA eliminou quaisquer oportunidades de roubo de lances para equipes da bolha.

No entanto, Portland surpresa chateada Gonzaga no Torneio CMI adiciona uma camada de imprevisibilidade à mistura.

Com a maioria dos Torneio Feminino da NCAA de 2024 campo já determinado, os lances automáticos finais foram apurados Domingodeixando pouco espaço para surpresas no Domingo de Seleção.

Dawn Staley A seleção da Carolina do Sul, com um recorde impecável de 32-0, está pronta para reivindicar o cobiçado Semente nº 1 geralao lado de outros concorrentes formidáveis ​​como Iowa, Stanford, USC, e Texas.

À medida que o comitê delibera sobre as vagas restantes, surgem escolhas difíceis, especialmente em relação a escolas como Texas A&M e Mississippi State.

Enquanto o Aggies garantiu uma vitória crucial sobre o Buldogues no torneio SEC, Estado do Mississipi mantém a vantagem com um triunfo frente a frente contra a LSU e um recorde de conferência mais forte.

Com o cenário montado e a tensão aumentando, os fãs de basquete aguardam ansiosamente a revelação da chave completa.

Aqui está a última projeção das equipes que participarão do torneio:

Sementes nº 1

Carolina do Sul (32-0, 16-0 SEC)

Iowa (29-4, 15-3 Dez Grandes)

Stanford (28-5, 15-3 Pac-12)

USC (26-5, 13-5 Pac-12)

Nº 2 sementes

Texas (30-4, 14-4 Grande 12)

LSU (28-5, 13-3 SEG)

Estado de Ohio (25-5, 16-2 Big Ten)

UCLA (25-6, 13-5 Pac-12)

Nº 3 sementes

UConn (28-5, 18-0 Big East)

Notre Dame (23-6, 13-5 ACC)

Estado de Oregon (24-7, 12-6 Pac-12)

Estado NC (27-6, 13-5 ACC)

Nº 4 sementes

Virginia Tech (24-7, 14-4 ACC)

Gonzaga (30-3, 16-0 Costa Oeste)

Indiana (24-5, 15-3 Dez Grandes)

Colorado (22-9, 11-7 Pac-12)

Resto do campo

Nº 5 sementes

Oklahoma (22-9, 15-3 Grande 12)

Estado do Kansas (25-7, 13-5 Grande 12)

Siracusa (23-7, 13-5 ACC)

Utah (22-10, 11-7 Pac-12)

Nº 6 sementes

Baylor (24-7, 12-6 Grande 12)

Louisville (24-9, 12-6 ACC)

Virgínia Ocidental (24-7, 12-6 Grande 12)

Duque (20-11, 11-7 ACC)

Nº 7 sementes

Creighton (25-5, 15-3 Big East)

Ole Miss (23-8, 12-4 SEG)

Tennessee (19-12, 10-6 SEG)

Nebraska (22-11, 11-7 Big Ten)

Nº 8 sementes

Carolina do Norte (19-12, 11-7 ACC)

Estado de Michigan (22-8, 12-6 Big Ten)

Estado de Iowa (20-10, 12-6 Grande 12)

Estado da Flórida (23-10, 12-6 ACC)

Nº 9 sementes

+UNLV (30-2, 17-1 Montanha Oeste)

Alabama (23-9, 10-6 SEG)

Kansas (19-12, 11-7 Grande 12)

+Princeton (25-4, 13-1 Hera)

Nº 10 sementes

+ Estado do Médio Tennessee (29-4, 16-0 C-EUA)

Maryland (19-13, 9-9 Big Ten)

Castanho-aloirado (20-11, 8-8 SEG)

Michigan (20-13, 9-9 Big Ten)

Nº 11 sementes

Marquette (22-8, 11-7 Big East)

Baía Verde (27-6, 17-3 Horizonte)

Vanderbilt (22-9, 9-7, SEC)

Miami, Flórida (19-12, 8-10 ACC)

Arizona (17-15, 8-10 Pac-12)

Estado do Mississippi (21-11, 8-8 SEG)

Nº 12 sementes

Richmond (29-5, 16-2 Atlântico 10)

Costa do Golfo da Flórida (29-4, 16-0 Atlantic Sun)

Estado de Dakota do Sul (27-5, 16-0)

Drake (28-5, 19-1MVC)

Nº 13 sementes

Fairfield (31-1, 20-0 MAAC)

Marshall (26-6, 17-1 Cinturão Solar)

Stony Brook (27-3, 16-2 CAA)

Leste de Washington (29-5, 16-2 Big Sky)

Nº 14 sementes

Chattanooga (28-4, 13-1 Sul)

Batista da Califórnia (28-3, 18-2 WAC)

Estado de Kent (21-10, 13-5 MAC)

Portland (21-12, 10-6 Costa Oeste)

Nº 15 sementes

Estado de Jackson (26-6, 18-0 SWAC)

Arroz (19-14, 9-9 AAC)

Maine (24-9, 14-2 América Leste)

Estado de Norfolk (27-5, 13-1 MEAC)

Nº 16 sementes

UC Irvine (22-8, 16-4 Big West)

Texas A&M-Corpus Christi (23-8, 14-4 Southland)

Santa Cruz (19-12, 11-7 Patriota)

Sagrado Coração (23-9, 14-1 Nordeste)

UT-Martin (16-16, 11-7 OVC)

Presbiteriano (20-14, 8-8 Big South)

Primeiros quatro a sair

Texas A&M (19-12, 6-10 SEG)

Penn State (19-12, 9-9 Big Ten)

Colômbia (23-6, 13-1 Ivy)

Estado de Cleveland (29-5, 18-2 Horizonte)