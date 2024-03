Eric Carmen, vocalista do Raspberrys, morre aos 74 anos

Eric Carmem – famoso por ser o vocalista do Raspberries e por vários sucessos solo nos anos 70 e 80, incluindo “All By Myself” – morreu… isso de acordo com sua família.

A triste notícia foi postada no próprio site do cantor, com uma mensagem postada por ninguém menos que sua esposa, Amém. Diz: “É com tremenda tristeza que compartilhamos a comovente notícia do falecimento de Eric Carmen”.

Continua… “Nosso doce, amoroso e talentoso Eric faleceu durante o sono, no fim de semana. Trouxe-lhe uma grande alegria saber que, durante décadas, sua música tocou tantas pessoas e será seu legado duradouro.”

Amy acrescenta: “Por favor, respeite a privacidade da família enquanto lamentamos nossa enorme perda”. Nenhum detalhe adicional foi compartilhado sobre as circunstâncias de sua morte… Eric não tinha nenhuma doença conhecida ou relatada ultimamente.

Obviamente, é um grande golpe para a indústria musical – já que Eric era uma referência na cultura pop no final do século XX. Seu hit ‘ABM’ não foi apenas um enorme sucesso… mas ele produziu vários outros na década seguinte… incluindo “Never Gonna Fall in Love Again”, “She Did It”, ”Hungry Eyes” (da trilha sonora de “Dirty Dancing”) e “Make Me Lose Control”.

Outras ótimas canções dele incluem … “Go All the Way”, “Love Is All That Matters”, “I’m Through With Love”, “It Hurts Too Much”, “The Way We Used to Be”, ” Eu quero ouvir isso dos seus lábios”… e muitos, muitos mais.

Além de 4 álbuns que lançou como vocalista do Raspberries, Eric lançou 6 álbuns de estúdio solo… e se tornou um fenômeno no mundo da música. Ele deixou sua esposa e dois filhos. Érico tinha 74 anos.