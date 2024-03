Erin Blanchfield divulga comunicado após derrota no UFC em Atlantic City

Erin Blanchfield já está pensando na próxima luta.

A desafiante peso mosca sofreu o primeiro revés de sua carreira no UFC no sábado, perdendo uma decisão unilateral para Manon Fiorot na luta principal do UFC Atlantic City. Foi um momento de humildade para Blanchfield, 24 anos, que há muito é apontado como futuro campeão até 125 libras.

Mais tarde naquela noite, Blanchfield acessou o Instagram para fazer um breve comunicado sobre a perda.

“Noite difícil, voltarei melhor”, escreveu Blanchfield.

Antes da derrota de sábado, Blanchfield estava à altura do hype, com seis vitórias no UFC, incluindo uma decisão sobre a recente desafiante ao título Taila Santos e uma vitória por finalização dominante sobre a ex-campeã peso palha Jessica Andrade. Contra o Fiorot, Blanchfield não conseguiu reunir nenhum ataque sustentado ao longo da disputa de 25 minutos e acabou perdendo na decisão com placares de 50-45 para Fiorot.

Com a vitória, Fiorot manteve imaculada a marca do UFC com 7-0. O destaque francês agora está pronto para lutar pelo título peso mosca assim que Alexa Grasso e Valentina Shevchenko resolverem sua trilogia de campeonatos no final deste ano, após suas atribuições de treinador em O Lutador Final 32.

Embora o resultado seja decepcionante para Blanchfield, “Cold Blooded” só completa 25 anos em maio e parece ainda ter um futuro brilhante pela frente.