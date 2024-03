Erin Blanchfield explica porque prefere ficar ocupada a esperar por Alexa Grasso ou Valentina Shevchenko

Em um mundo perfeito, Erin Blanchfield vence a luta de sábado contra Manon Fiorot no UFC Atlantic City e depois segue direto para a disputa pelo título dos moscas.

Infelizmente, a atual campeã peso mosca do UFC, Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, estão atualmente ocupadas como treinadores na próxima temporada de O ultimo lutador, e todos os sinais apontam para um confronto final em setembro para a luta da trilogia. Com Blanchfield lutando no final de março, ela pode ter que esperar pelo menos seis meses pela resolução entre Grasso e Shevchenko, o que significa que sua potencial chance pelo título pode não acontecer até o início de 2025.

Nada disso abala muito Blanchfield, mas está longe de ser uma situação ideal, com Grasso e Shevchenko provavelmente empatando a divisão por quase dois anos.

“Eu sinto que todos ao meu redor estavam um pouco [disappointed], mas precisava manter o foco no que estava diante de mim”, disse Blanchfield ao MMA Fighting. “Manon está na minha frente. Ela é uma lutadora sólida. Não posso deixar que as coisas me distraiam. Preciso colocar todo o meu foco nisso.

“Então, definitivamente pretendo vencer em grande estilo no dia 30 de março e ver o que acontece depois disso. Sempre haverá brigas. Sei que estou no topo da divisão. Poderia ser mais difícil porque há menos gente, mas você pode fazer as coisas acontecerem. Não tenho medo de lutar contra ninguém ou perder minha posição. Estou super confiante, quem colocar na minha frente, estou vencendo. Sei que manterei minha posição até que haja uma luta pelo título.”

Em teoria, Blanchfield continuar a lutar a coloca em maior risco de nunca conseguir a disputa pelo título. Qualquer coisa pode acontecer nesses confrontos. Perder está no topo da lista, mas podem surgir lesões e outros problemas que podem impedir Blanchfield de alcançar seu objetivo final de se tornar campeã do UFC.

Pode parecer uma aposta, mas Blanchfield está disposta a correr. Aos 24 anos, ela sabe que ainda há muito caminho pela frente. Ela não pode se permitir ficar tão fixada no título a ponto de tirar anos de sua carreira.

Em vez disso, Blanchfield prefere permanecer ativo e ocupado, mesmo que isso signifique enfrentar desafios que não fazem necessariamente mais sentido quando a disputa pelo título se aproxima.

“Sinto que se estivesse na perspectiva de um analista e não fosse eu, ficaria mais bravo comigo mesmo”, disse Blanchfield. “Sinto que, já que estou nisso, preciso me manter tranquilo e focado no que posso fazer. Aceite as lutas que puder, vença as lutas que puder, ganhe o dinheiro que puder.

“Definitivamente é chato ter o ciclo de trilogia que eles estão acontecendo, mas tudo que posso fazer é continuar lutando contra os lutadores que ainda estão lá. Tudo ficará resolvido. Eles vão lutar e tudo será resolvido. Vou ter a minha luta que está chegando. Se eu tiver que lutar de novo antes disso, lutarei com Maycee [Barber] ou o que quiserem, ganhar mais dinheiro e ganhar um título. Está chegando. Continue vencendo e isso vai acontecer.”

No que diz respeito ao confronto com Fiorot, Blanchfield não tem dúvidas de que manterá intacto o seu recorde de invencibilidade no UFC.

Como atacante notável, Fiorot também possui um currículo perfeito desde que ingressou no elenco, embora Blanchfield acredite que seu caminho tenha sido mais revelador.

“Sinto que enfrentei uma concorrência mais acirrada do que ela”, disse Blanchfield. “Sinto que é por isso que sou o número 2 e ela é o número 3. Tenho vontade de vencer Taila [Santos]alguém que muita gente achou que venceu Valentina [Shevchenko]e depois batendo [Jessica] Andrade, que é apenas uma super lutadora – ela está vencendo Rose [Namajunas] antes, [not] de forma devastadora. Sinto que já venci lutadores melhores na minha carreira, embora a Manon também tenha vencido grandes lutadores, mas sinto que meu currículo é mais impressionante.”

Não importa como isso aconteça, uma vitória deve consolidar Blanchfield como a desafiante nº 1 do peso mosca, mesmo que ela acabe fazendo outra luta antes de conseguir a chance pelo título. Dito isso, a nativa de Nova Jersey, de 24 anos, não quer deixar dúvidas sobre sua posição na categoria e a pessoa que mais merece uma futura oportunidade de ser campeã.

“Não pretendo que dure cinco rodadas”, disse Blanchfield. “Sei que sempre que estive em uma luta de três rounds, nunca perdi aquele terceiro round e sempre fui atrás deles com ainda mais força. Cheguei perto de terminar na terceira rodada. Acho que com duas rodadas extras de cardio, não vejo cinco rodadas. Acho que a guardei.

“Eu definitivamente acredito que o estilo conta. Não é apenas vencer, é como você vence. Sinto que mesmo com a minha luta com a Jéssica Andrade, fiquei em décimo lugar e subi muito rápido porque as pessoas ficaram ainda mais impressionadas com a forma como a venci. Não foi uma luta de cinco rounds onde eu mal ganhei. Não, eu entrei e acabei com ela. Então, definitivamente, garantir uma vitória é sempre o objetivo de cada luta. Acho que esse deveria ser o objetivo de todos, em todos os níveis, porque isso só nos levará ainda mais longe.”