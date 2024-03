Erin Blanchfield: ‘Patética’ Maycee Barber fala muito, mas ‘com medo de lutar contra pessoas no topo’

Erin Blanchfield tem coisas mais importantes em mente do que lidar com Maycee Barber.

A poucos dias de ser a atração principal do UFC Atlantic City em uma luta com potencial número 1 contra Manon Fiorot, a peso mosca de 24 anos sabe que uma vitória deve cimentá-la como a próxima desafiante a enfrentar Alexa Grasso ou Valentina Shevchenko. É por isso que ela não está prestando muito tempo prestando atenção aos comentários de Barber depois que Barber chamou Blanchfield e Fiorot de “chatos” e questionou por que eles ganharam um lugar de destaque em um card.

Blanchfield enfrentou Barber há dois anos, mas a luta nunca aconteceu e Barber desistiu do card por motivos não revelados. Desde então, Barber acumulou seis vitórias consecutivas, mas Blanchfield não ficou muito impressionada com o que viu.

“Fui escalado para lutar com ela, ela desistiu da luta”, disse Blanchfield ao MMA Fighting. “Acredito que ouvi Manon dizer [Barber] também não queria brigar com ela. Eles deveriam ser combinados e [Barber] disse não.

“Ela fala muito por alguém que tem medo de lutar contra pessoas que estão no topo. Eu realmente não me importo muito com a opinião dela. Se você está com muito medo de lutar contra pessoas desse nível, pessoas que estão no topo do jogo, você não deveria estar falando.”

Em sua atual passagem pela divisão, Barber nocauteou Amanda Ribas e ganhou cinco decisões ao longo do caminho, mas ela não havia enfrentado ninguém classificado entre os cinco primeiros pesos mosca do UFC até sua recente vitória sobre Katlyn Cerminara.

Blanchfield não descarta essa vitória, embora reconheça que Cerminara estava voltando à ação depois de um ano de folga e lidando com problemas pessoais devido às suas dificuldades com tratamentos de fertilidade durante seu tempo fora. Por mais que uma vitória sobre um ex-desafiante ao título como Cerminara ainda seja importante, Blanchfield sabe que há uma chance de Barber não ter enfrentado a melhor versão de Cerminara naquela noite no UFC 299.

“Katlyn é uma lutadora de alto nível, mas ela tirou um ano de folga e passou por muita coisa”, disse Blanchfield. “Então eu sinto que seu corpo e seu espaço mental não estavam no lugar certo, enquanto Maycee estava tentando melhorar. Tenho vontade de comparar minhas vitórias ou mesmo as de Manon, vencemos pessoas muito melhores.”

Quando se trata do pedido de Barber para servir como reserva para a luta pelo título peso mosca que deve acontecer ainda este ano, Blanchfield zomba dessa sugestão, especialmente porque ela está se preparando para ser a atração principal de um card com Fiorot no sábado.

Blanchfield não tem dúvidas de que o vencedor da luta estará à frente de Barber, goste ela ou não.

“Ela é um pouco patética pela forma como fala por alguém que não está disposto a lutar contra pessoas do mais alto nível que estão realmente no topo do jogo”, disse Blanchfield sobre Barber.

“Ela está falando sobre preencher vagas para Alexa ou Valentina. Se eu vencer essa luta contra a Manon, essa é a minha vaga a preencher.”

Blanchfield preferiria lutar pelo título, mas ela não tem problemas em apoiar a luta pelo título também se é isso que o UFC precisa dela.

“Eu adoraria isso”, disse Blanchfield. “Acho que eles até pagam por isso. É tipo, por que não? Coloque-se nesse espaço para ter essa oportunidade. Quero dizer, se isso não acontecer, não acontecerá, mas você está se dando a melhor chance.”

Se o tempo não funcionar no papel reserva ou apenas esperar pela disputa do título se tornar um atraso muito grande, Blanchfield promete que não terá problemas em silenciar Barber na jaula se tiver oportunidade.

No papel, ela daria um passo atrás no ranking para essa luta, mas Blanchfield tem confiança suprema de que despacharia Barber agora com a mesma confiança que tinha no confronto original em 2021.

“Se nenhum de nós fizer [get that backup role], eu lutaria totalmente com ela”, disse Blanchfield. “Eu sei que venceria. Eu sei que solidificaria meu lugar. Então, eu estaria totalmente disposto a isso.”